सपा का एक भी सांसद नहीं टूटेगा; राजभर को कोई सीरियसली नहीं लेता, बीजेपी पर बरसे शिवपाल

ओमप्रकाश राजभर के सपा में टूट के दावे पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ और षड्यंत्र की राजनीति करती है और सपा का कोई सांसद नहीं टूटेगा। शिवपाल ने दावा किया कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनाएगी और राजभर को कोई गंभीरता से नहीं लेता।

योगी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी में टूट के दावे पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा पर झूठ और षड्यंत्र की राजनीति करने का आरोप लगाया। शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं और समय-समय पर साजिश रचते रहते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटने वाला नहीं है। भाजपा के नेता केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने और चुनाव के समय राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह के बयान देते हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि इन्हें ट्वीट करने का भी पैसा मिलता है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं और झूठ बोलते हैं।" शिवपाल यादव ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सपा नेता ने ओमप्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उनके अनुसार, राजभर के बयान राजनीतिक चर्चा में बने रहने की कोशिश मात्र हैं।

दरअसल, ओमप्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट कर सपा के प्रमुख नेता रामगोपाल यादव की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और समाजवादी पार्टी में टूट की संभावना का दावा किया था। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। हालांकि, समाजवादी पार्टी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए भाजपा पर अफवाह फैलाने और राजनीतिक षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। बुधवार को ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के सबसे बड़े संसदीय दल में टूट का दावा कर दिया। उन्होंने एक्स हैंडल से सुबह-सुबह ही पोस्ट किया कि, सपा में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। ओम प्रकाश के दावे के बाद राजनीतिक गलियारों में उस चिट्ठी के मजमून को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई। जिस तरह क्षेत्रीय दलों में बिखराव की खबरें आ रही हैं।