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सपा का एक भी सांसद नहीं टूटेगा; राजभर को कोई सीरियसली नहीं लेता, बीजेपी पर बरसे शिवपाल

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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ओमप्रकाश राजभर के सपा में टूट के दावे पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ और षड्यंत्र की राजनीति करती है और सपा का कोई सांसद नहीं टूटेगा। शिवपाल ने दावा किया कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनाएगी और राजभर को कोई गंभीरता से नहीं लेता।

सपा का एक भी सांसद नहीं टूटेगा; राजभर को कोई सीरियसली नहीं लेता, बीजेपी पर बरसे शिवपाल

योगी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी में टूट के दावे पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा पर झूठ और षड्यंत्र की राजनीति करने का आरोप लगाया। शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं और समय-समय पर साजिश रचते रहते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटने वाला नहीं है। भाजपा के नेता केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने और चुनाव के समय राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह के बयान देते हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि इन्हें ट्वीट करने का भी पैसा मिलता है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं और झूठ बोलते हैं।" शिवपाल यादव ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सपा नेता ने ओमप्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उनके अनुसार, राजभर के बयान राजनीतिक चर्चा में बने रहने की कोशिश मात्र हैं।

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दरअसल, ओमप्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट कर सपा के प्रमुख नेता रामगोपाल यादव की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और समाजवादी पार्टी में टूट की संभावना का दावा किया था। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। हालांकि, समाजवादी पार्टी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए भाजपा पर अफवाह फैलाने और राजनीतिक षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। बुधवार को ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के सबसे बड़े संसदीय दल में टूट का दावा कर दिया। उन्होंने एक्स हैंडल से सुबह-सुबह ही पोस्ट किया कि, सपा में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। ओम प्रकाश के दावे के बाद राजनीतिक गलियारों में उस चिट्ठी के मजमून को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई। जिस तरह क्षेत्रीय दलों में बिखराव की खबरें आ रही हैं।

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ओपी राजभर के इस बयान के बाद सपा में अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने पलटवार किया। उनकी बातों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुटकी लेते हुए कहा, जिसका दाना है, उसका गाना है। जब उनसे दोबारा इस बारे में पूछा गया तो वह बोले, पहले भी सपा के एमएलए, एमएलसी और सांसद तोड़े गए थे। जो डर जाएगा वो चला जाएगा। हालांकि, उन्होंने दावा किया यूपी में सपा भाजपा से मुकाबले के लिए तैयार है। कई भाजपाई भी पाला बदलने की तैयारी में हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह यादव ने कहा कि इस बार न तो ओम प्रकाश राजभर जीतेंगे और न ही उनकी पार्टी को कोई विधायक।

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