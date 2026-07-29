यूपी में एक भी प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किया, योगी के मंत्री संदीप सिंह का अखिलेश पर पलटवार

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वंतत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि यूपी में किसी भी परिषदीय विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया। वर्तमान में जितने भी सरकारी परिषदीय विद्यालय हैं वे सभी संचालित हैं। कम छात्र संख्या के चलते पास के स्कूलों में विलय किया गया है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्टीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में आरोप लगाया था कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा था कि इससे पिछड़े, दलित और गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्कूल बंद होने का भी दावा किया था। बुधवार को यूपी के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वंतत्र प्रभार) संदीप सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में एक भी स्कूल बंद नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों को बंद करने की बात कही जा रही है उनका कम छात्र संख्या के चलते पास के स्कूलों में विलय किया गया है। खाली हुए स्कूलों में प्री-प्राइमरी क्लासेस चलाई जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में पहली बार सरकार प्री-प्राइमरी क्लास चला रही है।

बुधवार को जारी एक बयान में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वंतत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी परिषदीय सरकारी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया। वर्तमान में जितने भी सरकारी परिषदीय विद्यालय हैं वे सभी संचालित हैं। जिन विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है। वह सरकार का जो निर्णय लिया गया था कि कम संख्या वाले जो विद्यालय हैं उनका सबसे पास के विद्यालय में विलय कर दिया जाएगा। जो खाली विद्यालय हैं उनमें प्री प्राइमरी की कक्षाओं को संचालित किया। प्री प्राइमरी की कक्षाओं को संचालित करने का निर्णय पहली बार यूपी सरकार ने लिया है।

मंत्री संदीप सिंह ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार और अखिलेश यादव पर नकल माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा को पता है कि 2027 में उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। इसी वजह से वे जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को शिक्षा व्यवस्था के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। कल्याण सिंह के शासनकाल में लाए गए नकल अध्यादेश की याद दिलाते हुए मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि वह व्यवस्था परीक्षा की शुचिता और पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई थी लेकिन प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनते ही पहले निर्णय के तौर पर आधे घंटे के अंदर नकल अध्यादेश को समाप्त कर दिया था। इस तरह उन्होंने एक बार फिर यूपी के छात्रों के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया था।