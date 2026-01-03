होली से छठ तक के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की अभी से तैयारी, पहली बार मिली ये स्थाई मंजूरी

संक्षेप: यात्रियों की होने वाली भीड़ को देखते हुए हर त्योहार और गर्मी की छुट्टियों में मांग के हिसाब से स्पेशल ट्रेनों की अधिसूचना जारी की जाती है। चूंकि हर ट्रेन के लिए सम्बंधित रेलवे के साथ ही बोर्ड से अनुमति लेनी होती है ऐसे में कई बार ट्रेन चलाने के महज दो या तीन दिन पहले ही इजाजत मिल पाती है।

रेलवे बोर्ड ने एनईआर को होली से छठ तक स्पेशल ट्रेनों की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने प्रमुख परिचालन प्रबंधक को पत्र लिखकर होली से लेकर छठ तक के लिए 936 फेरों के लिए ट्रेन चलाने को कहा है। ऐसे में अब एनईआर को को स्पेशल चलाने के लिए बार-बार बोर्ड से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। डिमांड के हिसाब से ट्रेन चलाई जा सकेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे तीनों मण्डलों से अलग-अलग 15 रूटों पर स्पेशल चलाने की प्लानिंग कर रहा है।

यात्रियों की होने वाली भीड़ को देखते हुए हर त्योहार और गर्मी की छुट्टियों में डिमांड के हिसाब से स्पेशल ट्रेनों की अधिसूचना जारी की जाती है। चूंकि हर ट्रेन के लिए सम्बंधित रेलवे के साथ ही बोर्ड से अनुमति लेनी होती है ऐसे में कई बार ट्रेन चलाने के महज दो या तीन दिन पहले ही अनुमति मिल पाती है। इसकी वजह से यात्री समय रहते आरक्षण नहीं करा पाते हैं। लेकिन अब शेड्यूल बन जाने से त्योहारों के 20 से 25 दिन पहले ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

डिमांड के हिसाब से चलाई जा सकेंगी ट्रेनें: विशेष ट्रेनों के संचालन में अधिक लचीलापन लाया गया है, जिसके तहत मांग और यात्रियों की सुविधा के अनुसार अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकेंगी और उनका शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट व ऐप पर जारी किया जाएगा। यह बदलाव यात्रियों की भीड़ (त्योहारों या छुट्टियों के मौसम में) को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए किया गया है।