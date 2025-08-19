फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग से रेलवे की कमाई, आगरा के स्टेशनों के कई मुरीद

उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने रेलवे स्टेशनों पर शूटिंग से लाखों रुपये कमाए हैं। अली फजल की फिल्म हार्ट ऑफ डार्कनेस की शूटिंग से सरकार को 26 लाख रुपये की कमाई हुई।

उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) यात्रियों की सेवा के साथ-साथ फिल्म शूटिंग से भी मोटी कमाई कर रहा है। टिकट और माल ढुलाई से इतर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को अब फिल्मों, वेब सीरीज और विज्ञापनों की शूटिंग से हर साल लाखों रुपये की आमदनी हो रही है। खासकर आगरा कैंट का स्टेशन फिल्मकारों की पहली पसंद बन गया है। पिछले हफ्ते वहां तीन दिन तक बॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ डार्कनेस की शूटिंग हुई, जिससे रेलवे को तीन दिन में 26 लाख रुपये की कमाई हुई।

एनसीआर की पीआरओ रागिनी सिंह ने बताया कि हॉलीवुड, बॉलीवुड के साथ अब नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां भी वेब सीरीज और विज्ञापन के लिए लगातार संपर्क कर रही हैं। शूटिंग के लिए कंपनियों से 50 हजार से दो लाख रुपये लाइसेंस फीस और सिक्योरिटी मनी के तौर पर पांच से दस लाख रुपये जमा कराए जाते हैं। सुरक्षा कारणों से रेलवे एक दिन की शूटिंग के लिए एक करोड़ रुपये का बीमा भी कराता है, जिसे जरूरत पड़ने पर 10 करोड़ तक बढ़ाया जाता है।

एनसीआर ने बीते एक साल में आधा दर्जन से अधिक फिल्मों की शूटिंग से लाखों रुपये कमाए। प्रयागराज, कानपुर और आगरा जैसे ऐतिहासिक स्टेशन फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। 28, 29 और 30 अप्रैल को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर निर्देशक अली अजल की फिल्म हार्ट ऑफ डार्कनेस की शूटिंग हुई थी। डायरेक्टर ने फिल्म के लिए रेलवे से एक पूरा ट्रेन किराये पर लिया था। इससे 26 लाख रुपये की कमाई हुई।

रागिनी सिंह ने बताया कि एनसीआर में फिल्मों की शूटिंग के एक जगह आवेदन करने पर सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करके शूटिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है।

प्रमुख फिल्म और शूटिंग अप्रैल 2025: आगरा में फिल्म हार्ट ऑफ डार्कनेस की शूटिंग।

जनवरी 2024 : सूबेदारगंज में तत्काल फिल्म की शूटिंग।

फरवरी 2024 : बिचपुरी स्टेशन पर गली नंबर 26 की शूटिंग।

मार्च 2024 : आगरा फोर्ट स्टेशन पर सिकंदर का मुकद्दर की शूटिंग।

जून 2024 : कानपुर स्टेशन पर चिल्ड्रेन ऑफ फ्रीडम फिल्म की शूटिंग।

अक्तूबर 2024 : दीपावली के दौरान नेटफ्लिक्स विज्ञापन की शूटिंग।