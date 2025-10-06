गले में कसा था फंदा, पीछे बंधे थे दोनों हाथ; पानी भरी खाई में फेंका युवक की हत्या कर शव

यूपी के बरेली में उस समय हड़कंप मच गया जब भरी खाई में एक युवक का शव पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया तो हत्या कर शव फेंकने की बात सामने आई। घटना विशारतगंज इलाके की है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह आंवला-अलीगंज रोड किनारे एक खाई है, जिसमें पानी भरा हुआ है। सोमवार को कुछ उधर से निकल रहे थे, तभी उन्हें पानी में कुछ पड़ा दिखाई दिया। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को खाई में शव होने की सूचना दी। आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी भरी खाई से बाहर निकलवा गया।

शव को देखने से साफ लग रहा था उसकी हत्या करके फेंका गया है। मृतक के गले में कपड़े का फंदा कसकर बांधा गया था, जबकि दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे मिले। युवक की बेरहमी से हत्या की गई थी। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 22 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्टों की पड़ताल शुरू कर दी है ताकि युवक की शिनाख्त की जा सके। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस इसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में पुलिस टीम मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही हत्या का राज़ खोला जाएगा।