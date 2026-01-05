Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNoose tightens former MLA nephew murder case four, including BJP leader named FIR one arrested
पूर्व विधायक के भतीजे की हत्या में शिकंजा, भाजपा नेता समेत चार नामजद, एक गिरफ्तार

पूर्व विधायक के भतीजे की हत्या में शिकंजा, भाजपा नेता समेत चार नामजद, एक गिरफ्तार

संक्षेप:

पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे की हत्या और दूसरे भतीजे को घायल करने की घटना में पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने चार नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

Jan 05, 2026 08:41 pm ISTDinesh Rathour बुलंदशहर
share Share
Follow Us on

बुलंदशहर में पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे की हत्या और दूसरे भतीजे को घायल करने की घटना में पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने चार नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। नामजद आरोपियों में एक भाजपा नेता और उसके दो भाई शामिल हैं। पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि भाजपा नेता समेत अन्य आरोपी फरार हैं। जिनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिशें दे रही हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गौरतलब है कि रविवार रात को नगर के मोहल्ला मिर्चीटोला निवासी बुलंदशहर के बसपा के पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे अकरम और सुफियान पुत्र हाजी वाहिद अपने साथी कादिर अली निवासी मोहल्ला साठा के साथ कोतवाली देहात क्षेत्र में मामन रोड पर गांव नीमखेड़ा-ग्यासपुर से गुजर रहे थे। एक बाग के बाहर उन पर हमला कर दिया गया। इस हमले में सुफियान की मौत हो गई, जबकि अकरम बुरी तरह घायल हो गए थे। देर रात कोतवाली देहात में हाजी वाहिद के पुत्र मोहम्मद उजैफा ने तहरीर देकर बताया कि उनका भाई सुफियान, अकरम अपने साथी कादिर अली के साथ अपनी कार से बुलंदशहर से रिश्तेदारी खुर्जा में जा रहे थे।

गांव नीमखेड़ा के समीप पीछे से एक सफेद रंग की स्कार्पियो गाड़ी ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। स्कार्पियो गाड़ी में आरोपी भूरा उर्फ रविंद्र, बबलू उर्फ विजय, पिंटू उर्फ सतेंद्र पुत्र धर्मपाल, तेजपाल पुत्र राजपाल समस्त निवासी गांव नीमखेड़ा (कोतवाली देहात) तथा तीन-चार अज्ञात लोग थे। इन आरोपियों द्वारा सुफियान, अकरम आदि को कार से खींचकर लाठी-डंडे व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सुफियान इन लोगों से अपनी जान बचाकर भागा तो इन लोगों ने अपनी स्कॉर्पियो कार से टक्कर मार कर घायल कर दिया। हमले में अकरम भी गंभीर रूप से घायल हो गया।

ये भी पढ़ें:अब घर बैठे ये काम कर सकेंगे युवा, योगी सरकार ने इन गांवों में देने जा रही सुविधा

आरोपियों ने की थी लूटपाट

आरोपियों ने अकरम की लाइसेंसी पिस्टल व मोबाइल तथा सुफियान का भी मोबाइल लूट लिया। आरोपियों ने पीड़ित पक्ष की कार में भी तोड़फोड़ की और जान से मारने की नियत से फायरिंग भी की थी। देहात पुलिस ने मामले में चारों नामजद एवं अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। एक नामजद आरोपी को पकड़ लिया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है। पिस्टल और मोबाइल की बरामदगी के लिए पुलिस टीमें प्रयासरत हैं।

एक आरोपी गिरफ्तार, कई संदिग्ध हिरासत में

देहात पुलिस ने रात में ही ताबड़तोड़ दबिशें देते हुए एक नामजद आरोपी भूरा उर्फ रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई अन्य संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस टीमों द्वारा पिस्टल को तलाशने के लिए घटनास्थल एवं आरोपियों के घरों पर तलाशी अभियान चलाया गया, किंतु सफलता नहीं मिल सकी।

ये भी पढ़ें:बिजली चोरी करके चैन से सो रहे थे, आधी रात को डीएम-एसपी की कार्रवाई ने उड़ाई नींद

राजनीतिक पृष्ठभूमि से है पीड़ित परिवार

हाजी वाहिद का परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता है। पूर्व विधायक हाजी अलीम बसपा के टिकट पर वर्ष 2007 एवं वर्ष 2012 में बुलंदशहर सदर सटी से विधायक रह चुके हैं। 10 अक्तूबर 2018 को उनकी घर के अंदर कमरे में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक सुफियान के चाचा हाजी यूनुस सदर ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। मौजूदा समय में हाजी यूनुस की पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में हाजी यूनुस ने सदर सीट से रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ा था।

भाजपा नेता है एक नामजद आरोपी

अभी हाल ही में कोतवाली देहात क्षेत्र में दिल्ली के स्क्रैप व्यापारी से लूट के मामले में भाजपा नेता को गिरफ्तार किया गया था। अब हत्या के मामले में भाजपा नेता की नामजदगी हुई है। एफआईआर में नामजद एक आरोपी पिंटू उर्फ सतेंद्र भाजपा ग्रामीण मंडल में मंत्री पद पर कार्यरत है। भाजपा मंडल अध्यक्ष केपी सिंह ने बताया कि यदि भाजपा नेता दोषी पाया जाता है कि उसे कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

रात में ही हुआ शव का पोस्टमार्टम

पुलिस द्वारा रात में ही शव का पोस्टमार्टम कराकर पीड़ित परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम में चोटों के चलते सुफियान की मौत होना पाया गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Bulandsehar News UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |