पूर्व विधायक के भतीजे की हत्या में शिकंजा, भाजपा नेता समेत चार नामजद, एक गिरफ्तार

संक्षेप: पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे की हत्या और दूसरे भतीजे को घायल करने की घटना में पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने चार नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

बुलंदशहर में पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे की हत्या और दूसरे भतीजे को घायल करने की घटना में पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने चार नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। नामजद आरोपियों में एक भाजपा नेता और उसके दो भाई शामिल हैं। पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि भाजपा नेता समेत अन्य आरोपी फरार हैं। जिनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिशें दे रही हैं।

गौरतलब है कि रविवार रात को नगर के मोहल्ला मिर्चीटोला निवासी बुलंदशहर के बसपा के पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे अकरम और सुफियान पुत्र हाजी वाहिद अपने साथी कादिर अली निवासी मोहल्ला साठा के साथ कोतवाली देहात क्षेत्र में मामन रोड पर गांव नीमखेड़ा-ग्यासपुर से गुजर रहे थे। एक बाग के बाहर उन पर हमला कर दिया गया। इस हमले में सुफियान की मौत हो गई, जबकि अकरम बुरी तरह घायल हो गए थे। देर रात कोतवाली देहात में हाजी वाहिद के पुत्र मोहम्मद उजैफा ने तहरीर देकर बताया कि उनका भाई सुफियान, अकरम अपने साथी कादिर अली के साथ अपनी कार से बुलंदशहर से रिश्तेदारी खुर्जा में जा रहे थे।

गांव नीमखेड़ा के समीप पीछे से एक सफेद रंग की स्कार्पियो गाड़ी ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। स्कार्पियो गाड़ी में आरोपी भूरा उर्फ रविंद्र, बबलू उर्फ विजय, पिंटू उर्फ सतेंद्र पुत्र धर्मपाल, तेजपाल पुत्र राजपाल समस्त निवासी गांव नीमखेड़ा (कोतवाली देहात) तथा तीन-चार अज्ञात लोग थे। इन आरोपियों द्वारा सुफियान, अकरम आदि को कार से खींचकर लाठी-डंडे व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सुफियान इन लोगों से अपनी जान बचाकर भागा तो इन लोगों ने अपनी स्कॉर्पियो कार से टक्कर मार कर घायल कर दिया। हमले में अकरम भी गंभीर रूप से घायल हो गया।

आरोपियों ने की थी लूटपाट आरोपियों ने अकरम की लाइसेंसी पिस्टल व मोबाइल तथा सुफियान का भी मोबाइल लूट लिया। आरोपियों ने पीड़ित पक्ष की कार में भी तोड़फोड़ की और जान से मारने की नियत से फायरिंग भी की थी। देहात पुलिस ने मामले में चारों नामजद एवं अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। एक नामजद आरोपी को पकड़ लिया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है। पिस्टल और मोबाइल की बरामदगी के लिए पुलिस टीमें प्रयासरत हैं।

एक आरोपी गिरफ्तार, कई संदिग्ध हिरासत में देहात पुलिस ने रात में ही ताबड़तोड़ दबिशें देते हुए एक नामजद आरोपी भूरा उर्फ रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई अन्य संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस टीमों द्वारा पिस्टल को तलाशने के लिए घटनास्थल एवं आरोपियों के घरों पर तलाशी अभियान चलाया गया, किंतु सफलता नहीं मिल सकी।

राजनीतिक पृष्ठभूमि से है पीड़ित परिवार हाजी वाहिद का परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता है। पूर्व विधायक हाजी अलीम बसपा के टिकट पर वर्ष 2007 एवं वर्ष 2012 में बुलंदशहर सदर सटी से विधायक रह चुके हैं। 10 अक्तूबर 2018 को उनकी घर के अंदर कमरे में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक सुफियान के चाचा हाजी यूनुस सदर ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। मौजूदा समय में हाजी यूनुस की पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में हाजी यूनुस ने सदर सीट से रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ा था।

भाजपा नेता है एक नामजद आरोपी अभी हाल ही में कोतवाली देहात क्षेत्र में दिल्ली के स्क्रैप व्यापारी से लूट के मामले में भाजपा नेता को गिरफ्तार किया गया था। अब हत्या के मामले में भाजपा नेता की नामजदगी हुई है। एफआईआर में नामजद एक आरोपी पिंटू उर्फ सतेंद्र भाजपा ग्रामीण मंडल में मंत्री पद पर कार्यरत है। भाजपा मंडल अध्यक्ष केपी सिंह ने बताया कि यदि भाजपा नेता दोषी पाया जाता है कि उसे कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।