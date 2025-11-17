दो बार फंदा टूटा…पत्नी को लगा ड्रामा; तीसरी बार में पिता ने बच्चों के सामने दे दी जान

संक्षेप: कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां खाना बनाने को लेकर हुए मामूली विवाद ने एक पति ने बच्चों के सामने ही फंदा लगाने की कोशिश की। दो बार रस्सी टूटने पर पत्नी को लगा कि वह नाटक कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद जब वह कमरे में पहुंची तो पति का शव रस्सी से लटक रहा था।

यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां चकेरी के विराटनगर में खाना बनाने को लेकर पत्नी से हुए विवाद के बाद रविवार शाम को पति ने फंदे से लटककर जान दे दी। घटना के समय उसके दोनों बच्चे कमरे में मौजूद थे और पत्नी बाहर थी। दो बार फंदा टूटा तो पत्नी को लगा कि पति नाटक कर रहा है। कुछ देर बाद जब वह कमरे में पहुंची तो पति का शव रस्सी से लटक रहा था।

मूलरूप से बांदा के मवई घाट जसपुरा के रहने वाले 38 साल के अशोक सिंह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। परिवार में पत्नी विश्व मोहिनी और दो बेटे नौ वर्षीय नमन व छह वर्षीय अंश है। अशोक के चाचा विनोद सिंह ने बताया कि तीन माह पहले नौकरी छूटने के बाद भतीजा विराटनगर में आकर रहने लगा था। बेरोजगारी की वजह से वह मानसिक तनाव में रहता था और शराब पीने लगा था। इसी बात पर उसका अक्सर पत्नी विश्व मोहिनी से विवाद होता था। रविवार शाम को खाना बनाने को लेकर भतीजे का बहू से विवाद हो गया।

इसके बाद भतीजा जान देने की धमकी देते हुए कमरे में चला गया। उसने बच्चों के सामने ही दो बार फंदा लगाया लेकिन किसी कारण रस्सी टूटती रही। बाहर मौजूद उसकी पत्नी को लगा कि अशोक दिखावा कर रहा है। उसके बाद वह अपने कामों में व्यस्त हो गई। बच्चों ने जब उसे बाहर आकर घटना की जानकारी दी तो वह अंदर पहुंची। हालांकि तब तक अशोक की मौत हो चुकी थी। चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि पत्नी से विवाद के बाद युवक ने आत्महत्या की है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।