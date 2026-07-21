आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर कसता ही जा रहा शिकंजा; जवाब देने का मौका कल तक
आजम खान के जौहर विश्व विद्यालय में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के समय सामने आई कमियों पर CFO की ओर से यूनिवर्सिटी प्रबंधन को जारी किए गए अंतिम नोटिस के जवाब देने की अवधि कल खत्म होने वाली है। हालांकि,अभी तक प्रबंधन की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया गया है।
Azam Khan and Jauhar University News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के जौहर विश्व विद्यालय में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के समय सामने आई कमियों पर सीएफओ की ओर से यूनिवर्सिटी प्रबंधन को जारी किए गए अंतिम नोटिस के जवाब देने की अवधि कल समाप्त होने वाली है। हालांकि,अभी तक प्रबंधन की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया गया है। जवाब नहीं मिलने पर दमकल विभाग जौहर विवि को सील की कार्यवाही कर सकता है। 29 जून और एक जुलाई को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में संयुक्त अग्नि सुरक्षा ऑडिट एवं विस्तृत भौतिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान टीम को तमाम खामियां मिलीं थीं। कहीं मानक के अनुसार उपकरण नहीं थे तो कहीं निकासी का मानक अनुसार रास्ता नहीं थी।
निरीक्षण में चिन्हित अग्नि सुरक्षा संबंधी सभी कमियों का नियमानुसार निराकरण कर आवश्यक अग्निशमन उपकरण, फायर सेफ्टी सिस्टम, आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था मगर उस नोटिस का प्रबंधन की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद सात दिन का समय पूरा होने पर अंतिम नोटिस जारी किया गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि अंतिम नोटिस जारी किया गया है। अगर उसका जवाब नहीं आता है तो समय सीमा समाप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विश्वविद्यालय के 38 भवन बचाने को कमिश्नर कोर्ट में अपील
रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने कानूनी लड़ाई तेज कर दी है। आरडीए उपाध्यक्ष के 15 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए प्रबंधन ने मंगलवार को आरडीए अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त की अदालत में अपील दाखिल कर ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त करने की मांग की है। कमिश्नर ही आरडीए के अध्यक्ष हैं। मालूम हो कि आरडीए के क्षेत्रीय अवर अभियंता द्वारा 28 जून को वाद दर्ज कर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर आठ जुलाई तक संबंधित 38 भवनों के नक्शा आदि दाखिल करने का आदेश दिया था। जौहर विवि प्रबंधन की ओर से दाखिल किए गए जवाब के बाद आरडीए द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें बुधवार 15 जुलाई की तारीख नीयत थी। यहां जौहर विवि प्रबंधन का पक्ष सुनने के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने अवैध भवनों को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था।
आदेश में कहा गया था कि रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा राजस्व ग्राम सींगनखेड़ा की भूमि पर एकेडमिक भवन और मेडिकल भवन के अलावा शेष 82309.80 वर्गमीटर भूमि पर बने समस्त 38 निर्माण किसी सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृति के बिना किए गए हैं, जिनके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त अवैध निर्माण को 15 दिन के अंदर स्वयं हटाकर इस कार्यालय को सूचित करें, अन्यथा की दशा में इन अवैध निर्माणों को आरडीए द्वारा निर्धारित अवधि के बाद ध्वस्त कराया जाएगा। सोमवार को जौहर विवि प्रबंधन की ओर से आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी के आदेश को चुनौती देते हुए आरडीए अध्यक्ष/अपीलीय अधिकारी के यहां अपील दाखिल की गई है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें