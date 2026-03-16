Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

शाकंभरी नवरात्र मेले में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक, विहिप और बजरंग दल ने लगाए बैनर

Mar 16, 2026 10:10 pm ISTDinesh Rathour सहारपुर/ बेहट
share

सहारनपुर जिले के सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिसर में लगने वाले चैत्र नवरात्र मेले को लेकर पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुटा है। वहीं, सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मेला क्षेत्र के आसपास कई स्थानों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित लिखे बैनर लगा दिए। 

शाकंभरी नवरात्र मेले में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक, विहिप और बजरंग दल ने लगाए बैनर

Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर जिले के सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिसर में लगने वाले चैत्र नवरात्र मेले को लेकर पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुटा है। वहीं, सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मेला क्षेत्र के आसपास कई स्थानों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित लिखे बैनर लगा दिए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नवरात्र धार्मिक आस्था का पर्व है और मेले में रोजगार भी हिंदू समाज के लोग ही करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

माता शकंभरी क्षेत्र में हर बार नवरात्र मेला लगता है जिसमें लााखें की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस बार चैत्र नवरात्र मेला 19 मार्च से शुरू होने जा रहा है। सोमवार को बजरंग दल के प्रांत बलोपासना प्रमुख हरीश कौशिक, विहिप जिला मंत्री योगेश चौहान और जिला संयोजक अनुज सैनी सहित कई कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर और प्रवेश मार्गों पर बैनर लगा दिए।

उन्होंने प्रशासन से भी मांग की मेले में धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाए। नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए मेले में व्यवस्था और धार्मिक मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेले में कुछ लोग पहचान छिपाकर व्यापार करने की कोशिश करते हैं जिसे संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा।

ये भी पढ़ें:जनता के नाम योगी ने लिखी पाती, चैत्र नवरात्र से पहले कहा- बेटियों को मिले अवसर

मां शाकंभरी देवी ने रक्तबीज का वध कर की थी देवताओं की रक्षा

बेहट में सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर पर शाकंभरी देवी के चरित्र पर महिमा कथा का आयोजन चल रहा है। कथा के तीसरे दिन कथा व्यास स्वामी कालेंद्रानंद महाराज ने मां की महिमा बताते हुए कहा कि राक्षसों के अत्याचार से व्याकुल हुए देवताओं की करुण पुकार से मां शाकंभरी देवी ने रक्तबीज राक्षक का वध कर देवताओं की रक्षा की थी। श्री रामकृष्ण विवेकानंद संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 900 फुट चुनरी अर्पण अखंड भंडारा एवं मां शाकुंभरी देवी चरित्र महिमा कथा में सोमवार को दूर दराज से श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं को मां की महिमा बताते हुए कथा व्यास ने कहा कि जब देवताओं का पुण्य कम होने पर जब पराजय हो गई तो रक्तबीज जैसा दानव देवताओं का वध करने के लिए शिवालिक पहाड़ियों में आ गया था।

ये भी पढ़ें:नवरात्र से अयोध्या में रामलला के दर्शन का समय बदलेगा, नहीं जारी होंगे वीआईपी पास
ये भी पढ़ें:नवरात्र में अयोध्या आएंगी राष्ट्रपति, आम जनता कर पाएगी राम लला के सामान्य दर्शन

कैसे पड़ा मां शाकंभरी देवी का नाम

देवताओं की करुण पुकार पर माता ने प्रकट होकर राक्षक रक्तबीज का वध किया और मां के शरीर पर 1000 नेत्रों से जल धारा बहने लगी। जिससे देवताओं व अन्य जीव जंतुओं की प्यास बुझी और पृथ्वी पर शाक शब्जिया उग गई। मां ने देवताओं को सह भाजी कंदमूल फल खाने को दिए तभी से मां भगवती का नाम मां शाकंभरी देवी कहलाया। सिद्धपीठ में मां भीमा, शताक्षी, भ्रामरी और शाकंभरी के रूप में पूजित हैं। कहा कि मां शाकंभरी देवी का वरदान है जो प्राणी नियमित मेरा नाम जप करेगा वह सब सुखों को भोकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इस अवसर पर कथा अजमान सुरेश गुप्ता, लवलेश गुप्ता, रमेश शर्मा, रविंद्र चौधरी, नरेश गुप्ता, धुर्व गुप्ता, मंजू गुप्ता, सुजाता गुप्ता, सिमरन गुप्ता, वर्षा, वाधवा, किरण बजाज, बबली सुखीजा, सुदेश शर्मा, किरण, प्रेमवती शर्मा, प्रेमलता त्यागी, उमा शर्मा आदि श्रद्धालुओं ने कथा सुनकर मां के चरणों में हाजिरी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Saharanpur News Up Latest News Navratri अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |