शाकंभरी नवरात्र मेले में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक, विहिप और बजरंग दल ने लगाए बैनर

सहारनपुर जिले के सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिसर में लगने वाले चैत्र नवरात्र मेले को लेकर पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुटा है। वहीं, सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मेला क्षेत्र के आसपास कई स्थानों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित लिखे बैनर लगा दिए।

Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर जिले के सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिसर में लगने वाले चैत्र नवरात्र मेले को लेकर पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुटा है। वहीं, सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मेला क्षेत्र के आसपास कई स्थानों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित लिखे बैनर लगा दिए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नवरात्र धार्मिक आस्था का पर्व है और मेले में रोजगार भी हिंदू समाज के लोग ही करें।

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माता शकंभरी क्षेत्र में हर बार नवरात्र मेला लगता है जिसमें लााखें की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस बार चैत्र नवरात्र मेला 19 मार्च से शुरू होने जा रहा है। सोमवार को बजरंग दल के प्रांत बलोपासना प्रमुख हरीश कौशिक, विहिप जिला मंत्री योगेश चौहान और जिला संयोजक अनुज सैनी सहित कई कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर और प्रवेश मार्गों पर बैनर लगा दिए।

उन्होंने प्रशासन से भी मांग की मेले में धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाए। नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए मेले में व्यवस्था और धार्मिक मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेले में कुछ लोग पहचान छिपाकर व्यापार करने की कोशिश करते हैं जिसे संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा।

मां शाकंभरी देवी ने रक्तबीज का वध कर की थी देवताओं की रक्षा बेहट में सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर पर शाकंभरी देवी के चरित्र पर महिमा कथा का आयोजन चल रहा है। कथा के तीसरे दिन कथा व्यास स्वामी कालेंद्रानंद महाराज ने मां की महिमा बताते हुए कहा कि राक्षसों के अत्याचार से व्याकुल हुए देवताओं की करुण पुकार से मां शाकंभरी देवी ने रक्तबीज राक्षक का वध कर देवताओं की रक्षा की थी। श्री रामकृष्ण विवेकानंद संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 900 फुट चुनरी अर्पण अखंड भंडारा एवं मां शाकुंभरी देवी चरित्र महिमा कथा में सोमवार को दूर दराज से श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं को मां की महिमा बताते हुए कथा व्यास ने कहा कि जब देवताओं का पुण्य कम होने पर जब पराजय हो गई तो रक्तबीज जैसा दानव देवताओं का वध करने के लिए शिवालिक पहाड़ियों में आ गया था।