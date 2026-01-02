Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsNon-bailable warrants issued against six people, including Shubham Jaiswal, the mastermind of the cough syrup case
कफ सिरप केस के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल समेत 6 के खिलाफ गैर जमानती वारंट

कफ सिरप केस के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल समेत 6 के खिलाफ गैर जमानती वारंट

संक्षेप:

कफ सिरप केस के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल समेत 6 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में एनबीडब्ल्यू जारी किया है।

Jan 02, 2026 09:19 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में मास्टमाइंड शुभम जायसवाल समेत छह के खिलाफ के गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। कोतवाली थाने में दर्ज केस में विवेचक के प्रार्थना-पत्र पर कोर्ट ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया।

विवेचक ने कोर्ट में अर्जी देकर निवेदन किया कि कफ सिरप की तस्करी के मामले में 15 नवंबर को थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना की जा रही है। मुकदमे से संबंधित आरोपी प्रह्लादघाट निवासी शुभम जायसवाल, खोजवां बाजार निवासी दिवेश जायसवाल उर्फ सानू, वाजिदपुर (जौनपुर) निवासी विकास सिंह, गोलघर निवासी आकाश पाठक, गायघाट (कोतवाली) राहुल यादव, सिगरा के सोनिया निवासी अमित जायसवाल फरार हैं। घटना के बाद से ही फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए घर एवं अन्य संभावित स्थानों पर बार-बार दबिश दी गई लेकिन ये नहीं मिले। न ही न्यायालय में समर्पण कर रहे हैं। निकट भविष्य में अभियुक्तगण के गिरफ्तार होने की अथवा समर्पण की कोई संभावना नहीं दिख रही है। ये लगातार फरार चल रहे हैं। ये अपनी चल अचल सम्पत्ति को बेचकर भाग सकते हैं।

भोला जायसवाल कोर्ट में पेश, सात दिन का न्यायिक रिमांड

अपर जिला जज (14वां वित्त आयोग) मनोज कुमार के कोर्ट में शुक्रवार को कोतवाली थाने में दर्ज एक कफ सिरप प्रकरण में आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल को सोनभद्र जेल से लाकर पुलिस ने पेश किया। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 7 दिन का न्यायिक रिमांड बनाते हुए जेल में भेज दिया। अगली सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तारीख नियत की है। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक अधिकारी सुनील सिंह ने पैरवी की।

कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें भोला पर आरोप है कि उसकी मेसर्स शैली ट्रेडर्स एवं उक्त फर्म के कॉम्पेटेंट पर्सन शुभम जायसवाल के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी फर्म पंजीकृत कराकर उक्त फर्म शैली ट्रेडर्स से कोडीनयुक्त कफ सिरप की भारी मात्रा को विधि विरुद्ध तरीके से बेचा जा रहा है। मामले में भोला जायसवाल समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पिछले दिनों भोला के गिरफ्तार होने के बाद सोनभद्र जेल में निरुद्ध किया गया था। इसके बाद इस मामले के विवेचक ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोपी को सोनभद्र जेल से वारंट बी से तलब करने की गुहार लगाई गई थी।

भोला ने संपत्ति के मामले में आपत्ति दाखिल करने को मांगा समय

सरगना शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद, उसकी पत्नी, बहन और मां को 38 करोड़ की संपत्तियों का ब्योरा कोर्ट में देना है। इसके लिए 2 जनवरी की तारीख तय थी। हालांकि केवल भोला प्रसाद ही कोर्ट पहुंचा था। परिवार के अन्य सदस्य नहीं पहुंचे थे। अपर जिला जज (14वां वित्त आयोग) कोर्ट में भोला प्रसाद ने अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह के जरिये अर्जी देकर लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए 15 दिन के समय मांगा। कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई करने के लिए नौ जनवरी की तिथि नियत की है।

पुलिस को चकमा, एक कोर्ट में हाजिर

भदवर में 19 नवंबर को 2 करोड़ की कफ सिरप पकड़ी गई थी। इसमें भवन स्वामी काशीपुर निवासी प्रधान पति महेश कुमार सिंह भी आरोपी है। रोहनिया पुलिस को चकमा देते हुए महेश ने शुक्रवार को अपर जिला जज/ द्रूतगामी (14वां वित्त आयोग) की कोर्ट में समर्पण कर दिया। कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
