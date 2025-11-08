100 करोड़ वाले डिप्टी SP के खिलाफ गैर जमानती वारंट, सर्च में कई जिलों में पुलिस ने डाला डेरा

संक्षेप: यूपी में 100 करोड़ वाले डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। मैनपुरी पुलिस को अखिलेश और ऋषिकांत शुक्ला की तलाश करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में कानपुर पुलिस की टीमें भी मैनपुरी सहित आसपास के जिलों में डेरा जमाए हुए हैं

यूपी में सौ करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के आरोपों से घिरे डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला की गिरफ्तारी के लिए कानपुर पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी कराए हैं। ऋषिकांत के अलावा धोखाधड़ी गैंग के सरगना कानपुर निवासी अखिलेश दुबे की तलाश भी मैनपुरी में शुरू हो गई है। मैनपुरी पुलिस को अखिलेश और ऋषिकांत शुक्ला की तलाश करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में कानपुर पुलिस की टीमें भी मैनपुरी सहित आसपास के जिलों में डेरा जमाए हुए हैं। क्राइम ब्रांच को भी इनकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है।

पिछले दिनों कानपुर निवासी अधिवक्ता अखिलेश दुबे के विरुद्ध एसआईटी ने जांच की थी। प्लाट दिलाने का झांसा देकर रिटायर्ड इंस्पेक्टर भगवती प्रसाद से 51 लाख रुपये हड़पने के मामले में कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कराए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि दिलीप राय बलवानी, अधिवक्ता अखिलेश दुबे और मैनपुरी में तैनात रहे सस्पेंड सीओ ऋषिकांत शुक्ला का गैंग है। ये गैंग लोगों से ठगी करता है और झूठे मुकदमों में फंसाकर उनसे वसूली करता है। कोर्ट ने दर्ज मुकदमे के आधार पर उपरोक्त तीनों की गिरफ्तारी न होने पर वारंट जारी किए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए कानपुर पुलिस ने मैनपुरी पुलिस से भी संपर्क किया है। ऋषिकांत शुक्ला, अखिलेश दुबे ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर को कानपुर में दो फ्लैट दिलाने का झांसा दिया और 51 लाख रुपये ले लिए, लेकिन इसकी रजिस्ट्री नहीं कराई गई। अखिलेश इस मामले में तब से ही फरार चल रहा है।

गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब हुए ऋषिकांत शुक्ला शासन ने चार दिन पहले भोगांव में तैनात डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड होने के बाद ऋषिकांत शुक्ला ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक वीडियो भी दो दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल किया था। ये वीडियो वायरल हुआ तो चर्चाएं शुरू हो गईं। अब गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद ऋषिकांत शुक्ला की तलाश शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ऋषिकांत शुक्ला गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब हैं। उनकी अंतिम लोकेशन मैनपुरी मिली है इसलिए अखिलेश और ऋषिकांत की तलाश मैनपुरी में शुरू हो गई है।