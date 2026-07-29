कांवड़ मार्ग पर नहीं मिलेगा नॉनवेज, होटल-ढाबों में प्याज-लहसुन के इस्तेमाल पर भी रोक

कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने खानपान संबंधी सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर स्थित होटल और ढाबों में नॉनवेज पकाने और परोसने पर बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही प्याज और लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा।

Kanwar Yatra: कल यानी 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के कई जिलों में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर स्थित होटल और ढाबों को नॉनवेज बनाने और परोसने पर बैन लगा दिया गया है। वहीं, लहसून प्याज के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है।

सावन महीने को लेकर जिले डीएम डॉक्टर राजेन्द्र पैंसिया और एसएसपी सतपाल अंतिक के निर्देश पर सभी विभागों ने कमान संभाल ली। कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, और जनसुविधाओं पर विशेष फोकस है। प्रतिबंधित पॉलीथिन पूरी तरह से बैन होगी। खाद्य सामग्री डीजल पेट्रोल की कमी नहीं होने दी जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में महिला पुलिस तैनात रहेगी। वहीं, कांवड़ मार्ग में स्थित होटल-ढाबों में मांस-मछली बनाने और परोसने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही इन होटल और ढाबों को खाने में प्याज और लहसुन का उपयोग भी नहीं करने का आदेश आया है।

हर साल लागू होती है ये व्यवस्था अधिकारियों ने मंगलवार को बताया, 'यह व्यवस्था हर साल लागू रहती है। कांवड़ यात्रा से पूर्व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जिले में श्रद्धालुओं के लिए विशुद्ध और सुरक्षित खाद्य सुनिश्चित करने के लिए पूरे यात्रा मार्ग पर दुकानों, होटलों और ढाबों की जांच का अभियान चलाया है।' सहायक आयुक्त, खाद्य अर्चना धीरन ने मंगलवार को बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों और ढाबों में मांसाहार भोजन पकाने और परोसने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इन होटल और ढाबों को खाने में प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करने को भी कहा गया है।