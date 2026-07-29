कांवड़ मार्ग पर नहीं मिलेगा नॉनवेज, होटल-ढाबों में प्याज-लहसुन के इस्तेमाल पर भी रोक
कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने खानपान संबंधी सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर स्थित होटल और ढाबों में नॉनवेज पकाने और परोसने पर बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही प्याज और लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा।
Kanwar Yatra: कल यानी 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के कई जिलों में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर स्थित होटल और ढाबों को नॉनवेज बनाने और परोसने पर बैन लगा दिया गया है। वहीं, लहसून प्याज के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है।
सावन महीने को लेकर जिले डीएम डॉक्टर राजेन्द्र पैंसिया और एसएसपी सतपाल अंतिक के निर्देश पर सभी विभागों ने कमान संभाल ली। कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, और जनसुविधाओं पर विशेष फोकस है। प्रतिबंधित पॉलीथिन पूरी तरह से बैन होगी। खाद्य सामग्री डीजल पेट्रोल की कमी नहीं होने दी जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में महिला पुलिस तैनात रहेगी। वहीं, कांवड़ मार्ग में स्थित होटल-ढाबों में मांस-मछली बनाने और परोसने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही इन होटल और ढाबों को खाने में प्याज और लहसुन का उपयोग भी नहीं करने का आदेश आया है।
हर साल लागू होती है ये व्यवस्था
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया, 'यह व्यवस्था हर साल लागू रहती है। कांवड़ यात्रा से पूर्व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जिले में श्रद्धालुओं के लिए विशुद्ध और सुरक्षित खाद्य सुनिश्चित करने के लिए पूरे यात्रा मार्ग पर दुकानों, होटलों और ढाबों की जांच का अभियान चलाया है।' सहायक आयुक्त, खाद्य अर्चना धीरन ने मंगलवार को बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों और ढाबों में मांसाहार भोजन पकाने और परोसने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इन होटल और ढाबों को खाने में प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करने को भी कहा गया है।
होटल-ढाबों पर सख्ती ने नियम का पालन
उन्होंने कहा कि होटल और ढाबे हर साल इस नियम का पालन कर रहे हैं। नए होटल या ढाबों को विभाग द्वारा इस बारे में सूचना दी जाती है। खाद्य वस्तुओं की जांच के लिए अधिकारियों की छह टीमें गठित की गई हैं। धीरन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा उपायों के लिए कदम उठाए गए हैं और खानपान की दुकानों को मालिकों का विवरण, लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा कनेक्ट ऐप क्यूआर कोड प्रदर्शित करने को कहा गया है। जिले के अधिकारियों ने अधिक मूल्य वसूली रोकने के लिए 21 आवश्यक वस्तुओं की मानक दरें तय की हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि खाना पकाने वाले लोग दास्ताना अवश्य पहनें। आर्टिफिसियल कलर को कड़ाई से बैन किया गया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें