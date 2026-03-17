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मनोनीत पार्षदों से भाजपा की बढ़ी की ताकत, मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, फिरोजाबाद में इन्हें मिली जिम्मेदारी

Mar 17, 2026 07:52 am ISTPawan Kumar Sharma मुख्य संवाददाता, मेरठ
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भाजपा ने संगठन विस्तार और निकायों में सियासी पकड़ मजबूत करने के तहत कई शहरों में नए पदाधिकारियों और मनोनीत पार्षदों की सूची जारी कर दी है। मेरठ में महानगर कार्यसमिति की नई टीम घोषित की गई है, जबकि अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ और फिरोजाबाद में 10-10 पार्षदों के नामों पर मुहर लगी है।

मनोनीत पार्षदों से भाजपा की बढ़ी की ताकत, मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, फिरोजाबाद में इन्हें मिली जिम्मेदारी

UP News: भाजपा ने अपनी बहुप्रतीक्षित महानगर कार्यसमिति की सूची सोमवार की शाम जारी कर दी। मेरठ महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी की इस नई टीम में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। संगठन ने इस बार ‘सोशल इंजीनियरिंग’ पर जोर देते हुए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। वहीं 23 पदाधिकारियों में पांच महिलाओं को भी जगह मिली है।

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प्रदेश नेतृत्व की स्वीकृति के बाद महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने महानगर की नई टीम की घोषणा की है। इस नई टीम की सबसे बड़ी विशेषता नए और युवा चेहरों को मौका देना है। पार्टी ने कई पुराने कार्यकर्ताओं के साथ-साथ जमीनी स्तर पर सक्रिय नए लोगों पर भरोसा जताया है। वहीं, सूची में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में सबको चौंका दिया है। टीम में अनुभव और ऊर्जा का संतुलन बनाने के लिए कई बड़े और कद्दावर नामों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी।

इन्हें बनाया गया पार्षद

मेरठ में चतर सैन मित्तल, हितेश पाल गढ़रिया, सुरेंद्र पाल सिंह उर्फ गुल्लू ठाकुर, निर्मला लोधी, संजय शर्मा, दीपक गुप्ता, सुनील वर्मा, कमल जाटव, वरिंदर कौर कपूर और ममता त्यागी के नाम पर मुहर लगी है।

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ये बने भाजपा के महानगर कार्यसमिति सदस्य

मीरा सिंह, अचला सिंह, शिप्रा रस्तोगी, अजय भारद्वाज भराला, आलोक रस्तोगी, जयवीर सिंह राणा, गौरव मलिक, ज्योति वाल्मीकि, सरला शर्मा, अशोक सबलोक, नीरज मित्तल, गणेश अग्रवाल, संजय त्रिपाठी, अमित सोलंकी, गीता शर्मा, दीपमाला शर्मा, विनोद उपाध्याय, अमित तोमर, बीना वाधवा, संगीता पंडित, बबीता चौहान, सीमा अग्रवाल, अंकित सिंघल, संजीव रस्तोगी, प्रवेश त्यागी, गौरव मित्तल, अजय त्यागी, रजनी कुशवाह, स्वाति बंसल, मुकेश कुमार धस्माना, इंद्रजीत कोरी, सुनील अग्रवाल, अरविन्द गुप्ता मारवाड़ी, संजीव माहेश्वरी, कोमल लोधी, गिरीश मोहन गुप्ता, उमा चतुर्वेदी, अनिता विद्यार्थी, पीयूष शास्त्री, दीपक शर्मा, प्रवीण शर्मा, मीनल गौतम, ओमकुमार त्यागी, हिमा गौड़, नरेश गुप्ता, मनोज वर्मा, रूप किशोर शर्मा, प्रवेश कुमार गुमी, मुनीष प्रजापति, अरविन्द पिंटू, ममता मित्तल, बीना शर्मा, सरोज जैन, सुनील चड्ढा, महेश बाली, सतीश गर्ग, वकुल रस्तोगी, भावना शर्मा, आशु सिंह, नवीन अरोड़ा, प्रदीप कपूर, हर्ष गोयल, हेमा पंत, रेनू जोगी, राम कुमार चौबे, डा.विनय गुप्ता और डा.ब्रजेश त्यागी।

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अलीगढ़ में सुशीला राजपूत समेत 10 लोगों के नाम पर लगी मुहर

अलीगढ़ में सुशीला राजपूत, अजीत चौधरी, वेद प्रकाश सिसौदिया, सुभाष बाबू गुप्ता, नीलेश उपाध्याय, विपिन चंचल वाल्मीकी, वीरेंद्र सिंह सविता, अरूण कुमार शर्मा, दिलीप निषाद और गुरूदास प्रजापति को मनोनीत किया गया है।

सहारनपुर में धर्मपाल कश्यप समेत इन 10 नामों को किया गया मनोनीत

सहारनपुर में धर्मपाल कश्यप, मुरारी खेलवाल, मनीष सदेवा, शिवमंगल सिंह, राजेश वालिया, जसवीर मोगा, प्रवीण रोहिल्ला, राहुल झाम, निशांत शर्मा, अरूण गुप्ता को मनोनीत किया गया है।

फिरोजाबाद में इन 10 लोगों को किया गया मनोनीत

वहीं, फिरोजाबाद में शिलांत जैन, पंकज अग्रवाल, सूरज पाल, मनोरमा प्रजापति, केशव देव शंखवार, उदय प्रताप सिंह, दिलीप कठेरिया, हरिओम वर्मा, मधुरिमा गुप्ता और निर्मल शर्मा को मनोनीत किया गया है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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