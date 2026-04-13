Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नोएडा में भड़काने वालों की पहचान कर रही यूपी पुलिस, कंट्रोल रूम से DGP की सख्त चेतावनी

Apr 13, 2026 02:31 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share

नोएडा के फेज-2 में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मजदूरों का आंदोलन उग्र हो गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन फूंक दिए और भारी पथराव किया। हिंसा के बाद लखनऊ कंट्रोल रूम से डीजीपी राजीव कृष्ण ने मोर्चा संभाला और भड़काने वाले तत्वों व बाहरी उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Noida News: नोएडा में मजदूरों के बवाल के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण और एडीजी (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय के हाई-टेक कंट्रोल रूम से पल-पल की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। डीजीपी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को भड़काने वालों की पहचान की जा रही है। बाहरी लोगों को भी चिह्नित किया जा रहा है।

कंट्रोल रूम से सीधी निगरानी

लखनऊ पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी एलओ अमिताभ यश ने नोएडा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डिजिटल माध्यमों और सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की गतिविधियों की समीक्षा की गई। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हिंसा भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए।

ये भी पढ़ें:अब नोएडा में सैलरी पर बवाल, वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी; पुलिस पर पथराव

बाहरी तत्वों और भड़काने वालों पर नजर

डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्पष्ट किया कि नोएडा में शांति भंग करने के पीछे किन लोगों का हाथ है, इसकी गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि नोएडा में हिंसा के लिए लोगों को उकसाने और भड़काने वाले तत्वों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों की मदद से उन 'बाहरी तत्वों' की पहचान की जा रही है, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है। सभी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर

पुलिस महानिदेशक ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और अफवाहें फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है। पुलिस के साइबर सेल को सक्रिय कर दिया गया है ताकि उन्माद फैलाने वाले पोस्ट की तुरंत पहचान कर संबंधित व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की जा सके। फिलहाल, नोएडा के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:नोएडा से फरीदाबाद तक सैलरी वाला शोर, पड़ोस में हिंसा के बाद दिल्ली में भी अलर्ट
ये भी पढ़ें:नोएडा में आगजनी, पलवल-फरीदाबाद में हंगामा; दिल्ली के आसपास सैलरी पर संग्राम

वेतन वृद्धि की मांग को लेकर उग्र हुआ श्रमिकों का आंदोलन

नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन सोमवार को अचानक तेज हो गया है। सोमवार सुबह सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतर आए और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। फेज-2 इलाके में प्रदर्शनकारी मजदूरों ने एक पुलिस जीप में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। ऐसे में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारी मजदूरों को तितर-बितर करने की कोशिश की। इसी बीच कई और इलाकों में भी मजदूर सड़क पर उतर आए। मजदूरों के आंदोलन के कई वीडियो भी सामने आए। एक वीडियो में उग्र मजदूर पुलिस वेन में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। मजदूरों ने पुलिस पुलिस वेन को पलट दिया और उसमें आग लगा दी। मजदूर जमकर पथराव करते हुए भी नजर आ रहे हैं।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।