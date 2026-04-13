नोएडा में भड़काने वालों की पहचान कर रही यूपी पुलिस, कंट्रोल रूम से DGP की सख्त चेतावनी

नोएडा के फेज-2 में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मजदूरों का आंदोलन उग्र हो गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन फूंक दिए और भारी पथराव किया। हिंसा के बाद लखनऊ कंट्रोल रूम से डीजीपी राजीव कृष्ण ने मोर्चा संभाला और भड़काने वाले तत्वों व बाहरी उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Noida News: नोएडा में मजदूरों के बवाल के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण और एडीजी (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय के हाई-टेक कंट्रोल रूम से पल-पल की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। डीजीपी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को भड़काने वालों की पहचान की जा रही है। बाहरी लोगों को भी चिह्नित किया जा रहा है।

कंट्रोल रूम से सीधी निगरानी लखनऊ पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी एलओ अमिताभ यश ने नोएडा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डिजिटल माध्यमों और सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की गतिविधियों की समीक्षा की गई। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हिंसा भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए।

बाहरी तत्वों और भड़काने वालों पर नजर डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्पष्ट किया कि नोएडा में शांति भंग करने के पीछे किन लोगों का हाथ है, इसकी गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि नोएडा में हिंसा के लिए लोगों को उकसाने और भड़काने वाले तत्वों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों की मदद से उन 'बाहरी तत्वों' की पहचान की जा रही है, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है। सभी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर पुलिस महानिदेशक ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और अफवाहें फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है। पुलिस के साइबर सेल को सक्रिय कर दिया गया है ताकि उन्माद फैलाने वाले पोस्ट की तुरंत पहचान कर संबंधित व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की जा सके। फिलहाल, नोएडा के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है।