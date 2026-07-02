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हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बैकफुट पर नोएडा की डीएम, आदेशों की अनदेखी पर माफी मांगी

Dinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
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नोएडा की डीएम मेघा रूपम ने गुरुवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होकर भुगतान ग्रैच्युटी अधिनियम के तहत जारी वसूली नोटिस का पालन न होने और न्यायालय के आदेशों की अनदेखी के लिए बिना शर्त माफी मांगी।

हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बैकफुट पर नोएडा की डीएम, आदेशों की अनदेखी पर माफी मांगी

Allahabad Highcourt Order: गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेघा रूपम ने गुरुवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होकर भुगतान ग्रैच्युटी अधिनियम के तहत जारी वसूली नोटिस का पालन न होने और न्यायालय के आदेशों की अनदेखी के लिए बिना शर्त माफी मांगी। साथ ही कोर्ट को आश्वस्त किया कि नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए नई कंपनी उमा मेडिकेयर लिमिटेड के नाम पर नया वसूली नोटिस जारी किया जाता है तो प्रशासन उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। कोर्ट ने प्रशासन की ओर से मिले पुख्ता आश्वासन और परिस्थितियों को देखते हुए सभी याचिकाओं को आवश्यक दिशानिर्देशों के साथ निस्तारित कर दिया।

​यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की ने महेंद्र दत्त शर्मा सहित चार अन्य की याचिकाओं पर उनके अधिवक्ता राधेश्याम द्विवेदी और अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह को सुनकर दिया। मामले के तथ्यों के अनुसार मैसर्स तिलक एक्सपोर्ट्स के खिलाफ ग्रैच्युटी भुगतान प्राधिकरण ने लगभग सात लाख रुपये और उस पर ब्याज की वसूली के लिए 13 जून 2024 को वसूली नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना था कि दिए गए पते पर उक्त कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं मिला। ​जांच में यह सामने आया कि मैसर्स तिलक एक्सपोर्ट्स को पहले ही एक नई कंपनी उमा मेडिकेयर लिमिटेड को बेचा जा चुका है। वसूली नोटिस नई कंपनी के नाम पर नहीं था इसलिए प्रशासन इसे निष्पादित करने में असमर्थ रहा।

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वाराणसी के दाल मंडी चौडीकरण के विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज

वहीं दूसरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 केवल किसी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को एक से दूसरे संप्रदाय में बदलने से रोकता है। यह कानून सरकार को सार्वजनिक और धर्मनिरपेक्ष कार्यों के लिए ऐसी संपत्तियों का अधिग्रहण करने से नहीं रोकता। यह आदेश ​न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार की पीठ ने वाराणसी के दालमंडी इलाके में चौड़ीकरण और सुंदरीकरण परियोजना (श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर विकास का हिस्सा) के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए दिया है।

इस मामले में याचियों की ओर से, राज्य सरकार के लिए अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुरेश सिंह, नगर निगम वाराणसी की ओर से विनीत संकल्प और वीडीए के लिए ने तर्क प्रस्तुत किए। ​हाईकोर्ट ने ​अपने 32 पन्नों के आदेश में स्पष्ट किया कि 1991 के अधिनियम का उद्देश्य केवल एक धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को दूसरे में बदलने से रोकना है। यह सड़क निर्माण या बुनियादी ढांचे के विकास जैसे धर्मनिरपेक्ष और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किसी भी धार्मिक पूजा स्थल का अधिग्रहण करने के राज्य के संप्रभु अधिकार को कम नहीं करता है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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