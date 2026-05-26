21 जून को कानपुर सेंट्रल नहीं जाएगी ट्रेन; किधर से जाएगी पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा की रेल?

कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 21 जून को नो ट्रेन डे रहेगा। यहां से अगले 24 घंटे तक एक भी ट्रेन नहीं गुजरेगी। राजधानी, संपूर्ण क्रांति, दुरंतो और वंदे भारत समेत कई ट्रेनों को डायवर्ट किया जाएगा, जबकि यात्रियों को कानपुर सेंट्रल की जगह गोविंदपुरी स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होगी।

UP News: यूपी के कानपुर सेंट्रल स्टेशन (Kanpur Central Station) पर 21 जून का दिन नो ट्रेन डे होगा। यहां सुबह से ही अगले 24 घंटे तक एक भी ट्रेन नहीं गुजरेगी। इससे पहले कोविड के दौरान ऐसा नजारा देखने को मिला था। लॉकडाउन के कारण 22 मार्च से 11 मई 2020 तक सेंट्रल से एक भी ट्रेनें नहीं चली थीं। लेकिन इस बार इंटरलॉकिंग के चलते ऐसा हो रहा है। जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, झारखंड, यूपी और बिहार से चलने वालीं राजधानी, संपूर्ण क्रांति, पुरुषोत्तम, तेजस, गरीबरथ, मगध, झारखंड स्वर्ण जयंती, स्वंतत्रता सेनानी, सिक्किम महानंदा, गरबा सुपरफास्ट, सीमांचल, वाराणसी वंदे भारत, लालगढ़ सुपरफास्ट, पूर्वा और दुरंतो एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें कानपुर सेंट्रल पर नहीं आएंगी। ये सभी ट्रेनें चंदारी से होते हुए निकलेंगी और गोविंदपुरी स्टेशन पर रुकेंगी।

कानपुर सेंट्रल पर 11 जून से 20 जून तक प्री और नॉन इंटरलॉकिंग का काम होना है। वहीं, 21 जून को मुख्य इंटरलॉकिंग का काम होगा। डिप्टी सीटीएम आकांशु गोविल के मुताबिक इसी वजह से सेंट्रल स्टेशन की ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों से डायवर्ट करके चलाया जाएगा। दिल्ली-कानपुर सेंट्रल-हावड़ा रूट को जाने वाली ट्रेनें गोविंदपुरी-चंदारी होकर निकाली जाएंगी। वहीं, हावड़ा-कानपुर-दिल्ली की ट्रेनें चंदारी से गोविंदपुरी होते हुए दिल्ली के लिए जाएंगी।

लखनऊ रूट की ट्रेनें मुरादाबाद होकर गुजरेंगी लखनऊ-कानपुर-दिल्ली रूट की शताब्दी, हमसफर, मरुधर, अरुणाचल एसी सुपरफास्ट, आनंद विहार अमृत भारत, मुंबई अंत्योदय, वंदे भारत, गांधीधाम एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें लखनऊ-मुरादाबाद-गाजियाबाद होकर चलेंगी। वहीं, कानपुर सेंट्रल से बांदा, खजुराहो, झांसी, टूंडला, शिकोहाबाद और इटावा मेमू का संचालन गोविंदपुरी से कराना प्रस्तावित है।

माउस के इशारे पर चलेंगी सेंट्रल से रेलगाड़ियां कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग काम होने के बाद ट्रेनों का संचालन इलेक्टिक के बाजय कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से होने लगेगा। इसका फायदा यह होगा कि अगर सिग्नल फेल या इलेक्ट्रिक सिस्टम से होने वाली मानवीय भूल के मामले न के बराबर होंगे। इससे ट्रेनों का संचालन सुरक्षित हो जाएगा। ट्रेन संचालन एक दिन के लिए बंद होने पर रेलवे ने डायवर्जन, निरस्त, आंशिक निरस्त की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार कर ली है ताकि यात्रियों को दिक्कत न हो।