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वृंदावन दर्शन को आए एमपी के साकेत का 2 महीनों से सुराग नहीं, प्रेमानंद के आश्रम भी जाता था

By sandeep
मथुरा
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मध्य प्रदेश के 27 वर्षीय साकेत नामदेव वृंदावन में दर्शन और परिक्रमा करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन दो महीने से लापता हैं। आखिरी बार 12 सितंबर को परिजनों से बात हुई थी। उन्होंने प्रेमानंद के आश्रम जाने की भी जानकारी दी नरयावली थाने में गुमशुदगी दर्ज है।

No trace of Saket from MP who had come to visit Vrindavan for the past 2 months
वृंदावन दर्शन को आए एमपी के साकेत का 2 महीने से कोई सुराग नहीं

वृंदावन, हिन्दुस्तान संवाद: ठाकुर बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में दर्शन और परिक्रमा करने की बात कहकर घर से निकला मध्य प्रदेश का 27 वर्षीय युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। करीब दो महीने बीतने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। परेशान परिजन लगातार वृंदावन पहुंचकर उसकी तलाश कर रहे हैं। मामले में मध्य प्रदेश के नरयावली थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई है। एमपी के नरयावली थाना क्षेत्र के निवासी रामगोपाल नामदेव ने बताया कि उनका 27 वर्षीय बेटा साकेत नामदेव 31 अगस्त को घर से मथुरा-वृंदावन दर्शन करने की बात कहकर निकला था। वह अपने छोटे भाई अनुराग को खुरई रेलवे स्टेशन पर छोड़कर गोंडवाना एक्सप्रेस से रवाना हुआ था। इसके बाद 12 सितंबर तक परिजनों की उससे फोन पर बातचीत होती रही।

2 महीने से साकेत का कोई सुराग नहीं

आखिरी बार साकेत ने बताया था कि वह वृंदावन में राधा केलि कुंज की परिक्रमा कर रहा है। इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया और परिजनों का संपर्क टूट गया। परिजनों ने अपने स्तर से काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। परिवार के लोग दो बार मथुरा-वृंदावन आकर भी उसकी खोजबीन कर चुके हैं। प्रेमानंद महाराज के आश्रम में भी पहुंचकर जानकारी की गई, जहां पता चला कि साकेत वहां दर्शन के लिए आता था।

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तीन भाइयों में मझला है साकेत

परिजनों के अनुसार मथुरा-वृंदावन पुलिस भी तलाश में सहयोग कर रही है। पीड़ित पिता ने जिले के कप्तान से मुलाकात कर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। साकेत परिवार में तीन भाइयों में मझला है। उसकी मां का काफी समय पहले ही निधन हो चुका है। बेटे के अचानक लापता होने से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन उसकी सकुशल वापसी की आस लगाए हुए हैं और पुलिस से जल्द तलाश कराने की गुहार लगा रहे हैं।

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दो बच्चों को पुलिस ने परिवार से मिलाया

इससे पहले संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम राधा केलि कुंज आश्रम के बाहर अपने गायब बच्चों की तलाश में प्रदर्शन करने वाले दो परिवारों को उनके घर के चिराग सकुशल वापस मिल गए थे। हाथरस के सादाबाद के अनुज चौधरी के बाद पुलिस ने कासगंज के मयंक चौहान को भी सकुशल बरामद किया था। मयंक की बरामदगी प्रयागराज के दारागंज इलाके से होने का दावा किया गया।सादाबाद के अनुज चौधरी की बरामदगी जहां हाथरस पुलिस ने मथुरा पुलिस के सहयोग से बरसाना के लाड़ली दास आश्रम से की है। प्रयागराज पुलिस ने कासगंज के मयंक चौहान को सकुशल बरामद कर उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया है।

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