वृंदावन दर्शन को आए एमपी के साकेत का 2 महीनों से सुराग नहीं, प्रेमानंद के आश्रम भी जाता था

मध्य प्रदेश के 27 वर्षीय साकेत नामदेव वृंदावन में दर्शन और परिक्रमा करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन दो महीने से लापता हैं। आखिरी बार 12 सितंबर को परिजनों से बात हुई थी। उन्होंने प्रेमानंद के आश्रम जाने की भी जानकारी दी नरयावली थाने में गुमशुदगी दर्ज है।

वृंदावन, हिन्दुस्तान संवाद: ठाकुर बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में दर्शन और परिक्रमा करने की बात कहकर घर से निकला मध्य प्रदेश का 27 वर्षीय युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। करीब दो महीने बीतने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। परेशान परिजन लगातार वृंदावन पहुंचकर उसकी तलाश कर रहे हैं। मामले में मध्य प्रदेश के नरयावली थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई है। एमपी के नरयावली थाना क्षेत्र के निवासी रामगोपाल नामदेव ने बताया कि उनका 27 वर्षीय बेटा साकेत नामदेव 31 अगस्त को घर से मथुरा-वृंदावन दर्शन करने की बात कहकर निकला था। वह अपने छोटे भाई अनुराग को खुरई रेलवे स्टेशन पर छोड़कर गोंडवाना एक्सप्रेस से रवाना हुआ था। इसके बाद 12 सितंबर तक परिजनों की उससे फोन पर बातचीत होती रही।

2 महीने से साकेत का कोई सुराग नहीं आखिरी बार साकेत ने बताया था कि वह वृंदावन में राधा केलि कुंज की परिक्रमा कर रहा है। इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया और परिजनों का संपर्क टूट गया। परिजनों ने अपने स्तर से काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। परिवार के लोग दो बार मथुरा-वृंदावन आकर भी उसकी खोजबीन कर चुके हैं। प्रेमानंद महाराज के आश्रम में भी पहुंचकर जानकारी की गई, जहां पता चला कि साकेत वहां दर्शन के लिए आता था।

तीन भाइयों में मझला है साकेत परिजनों के अनुसार मथुरा-वृंदावन पुलिस भी तलाश में सहयोग कर रही है। पीड़ित पिता ने जिले के कप्तान से मुलाकात कर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। साकेत परिवार में तीन भाइयों में मझला है। उसकी मां का काफी समय पहले ही निधन हो चुका है। बेटे के अचानक लापता होने से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन उसकी सकुशल वापसी की आस लगाए हुए हैं और पुलिस से जल्द तलाश कराने की गुहार लगा रहे हैं।