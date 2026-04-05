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यूपी की फरार महिला BSA और क्लर्क का कोई सुराग नहीं, NBW के बाद अब कुर्की की तैयारी

Apr 05, 2026 10:44 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
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कुशीनगर के 37 वर्षीय कृष्ण मोहन सिंह देवरिया के गौरीबाजार स्थित कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। हाईकोर्ट के 13 फरवरी 2025 के आदेश के बावजूद वेतन बहाली न होने और लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने 21 फरवरी की सुबह गुलरिहा स्थित अपने आवास पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी।

यूपी की फरार महिला BSA और क्लर्क का कोई सुराग नहीं, NBW के बाद अब कुर्की की तैयारी

UP Teacher Suicide Case : उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में तैनात शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या के प्रकरण में फरार चल रही देवरिया की निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और लिपिक संजीव सिंह की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने पहले दोनों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था, जिसे बढ़ाकर 25-25 हजार रुपये कर दिया गया। इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी कर दिया है। इसके बावजूद गिरफ्तारी न होने पर अब पुलिस ने सख्ती बढ़ाते हुए आरोपितों की संपत्ति कुर्क कराने की तैयारी शुरू कर दी है। चार पुलिस टीमें देवरिया, बलिया, लखनऊ और प्रयागराज में लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया है।

कुशीनगर जिले के हरैया बुजुर्ग निवासी 37 वर्षीय कृष्ण मोहन सिंह देवरिया के गौरीबाजार स्थित कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। हाईकोर्ट के 13 फरवरी 2025 के आदेश के बावजूद वेतन बहाली न होने और लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने 21 फरवरी की सुबह गुलरिहा स्थित अपने आवास पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी।

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मृत्यु से पहले उन्होंने चार पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो छोड़ा था, जिसमें बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह और सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह पर नियुक्ति बहाली के नाम पर 16 लाख रुपये की मांग और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे।

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मुकदमा दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में मृतक की पत्नी गुड़िया सिंह की तहरीर पर गुलरिहा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। शासन ने बीएसए और लिपिक को निलंबित कर दिया था, लेकिन तब से दोनों फरार हैं। वहीं, इस मामले में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही उन्हें पकड़ने की उम्मीद है।

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Ajay Singh

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Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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