यूपी की इस न्यू सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण पर रोक नहीं, 4 किसानों की याचिका हाई कोर्ट से खारिज

जमीन अधिग्रहण रोकने की मांग को लेकर हाई कोर्ट गए चार किसानों की याचिका खारिज हो गई है। यह अधिग्रहण कानपुर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी न्यू कानपुर सिटी के लिए किया जाना है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा रिट याचिका में दी गई चुनौती समय से पहले है। धारा 11 के तहत अभी कोई अधिसूचना जारी ही नहीं हुई है।

कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ही महत्वाकांक्षी न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए जमीनों का अधिग्रहण नहीं रुकेगा। हाई कोर्ट ने जमीनों का अधिग्रहण रोकने के लिए चार किसानों द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने केडीए को बड़ी राहत देते हुए भू-अर्जन की कार्यवाही की भी पुष्टि कर दी है।

हाई कोर्ट में अनूप सिंह यादव और अन्य तीन काश्तकारों ने याचिका संख्या 27768/2026 दाखिल की थी। इसमें केडीए द्वारा अधिग्रहण की प्रक्रिया को ही चुनौती दी गई थी। इस संबंध में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की बेंच के सामने काश्तकारों की तरफ से उनके अधिवक्ता लालजी यादव और यशपाल यादव ने अपनी दलीलें पेश कीं। वहीं केडीए की तरफ से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और प्राधिकरण के अधिवक्ता जेएन मौर्या ने जवाब में कई दस्तावेज पेश किए और तर्क रखे।

उन्होंने बताया कि न्यू कानपुर सिटी परियोजना का कुल क्षेत्रफल 153.3 हेक्टेयर है जिसमें से 108 हेक्टेयर यानी 71 प्रतिशत जमीन प्राधिकरण के पक्ष में हासिल की जा चुकी है। यह जमीन खरीदी जा चुकी है। बाकी लगभग 41 हेक्टेयर जमीन सहमति के आधार पर खरीदी जा रही है। यह प्रक्रिया भूमि अर्जन, पुर्नवासन, पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 और उत्तर प्रदेश नियमावली 2016 के प्राविधानों के तहत नियमानुसार अपनाई जा रही है। यहां मौके पर विकास के काम भी शुरू किए जा चुके हैं।

पीछे हटे याचिकाकर्ता हाई कोर्ट की बेंच ने किसानों और विकास प्राधिकरण, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के विशेष सचिव को 19 फरवरी 2026 को एक पत्र भेजा था। इस पत्र के साथ न्यू कानपुर सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव के संबंध में केडीए के विशेषज्ञों द्वारा किए गए साइट निरीक्षण के आधार पर तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट भी लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा रिट याचिका में दी गई चुनौती समय से पहले है क्योंकि अभी धारा 11 के तहत कोई अधिसूचना जारी ही नहीं हुई है।