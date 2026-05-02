सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक गतिविधियों का कोई विशेषाधिकार नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

कोर्ट ने कहा कि धर्म का पालन करने का अधिकार असीमित नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, आवाजाही और दूसरों के शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार के अधीन है। ऐसी धार्मिक प्रथा या परंपरा की नई शुरुआत या विस्तार, जो पहले से नहीं थी, जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ने की आशंका हो, उसे संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

UP News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि आम उपयोग के लिए होती है और कोई भी व्यक्ति या समूह इस पर अनन्य या बार-बार होने वाले धार्मिक स्थान के रूप में दावा नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसी भूमि पर सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करे और किसी भी विशेष धार्मिक उपयोग की अनुमति न दे।

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रशांत की खंडपीठ ने संभल जिले के इकौना गांव निवासी असीन की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि धर्म का पालन करने का अधिकार असीमित नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, आवाजाही और दूसरों के शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार के अधीन है। किसी ऐसी धार्मिक प्रथा या परंपरा की नई शुरुआत या विस्तार, जो पहले से नहीं थी और जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ने की आशंका हो, उसे संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

हाई कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को किसी भी अप्रिय घटना या अशांति का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कहीं किसी गतिविधि से सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है, तो वे पहले ही निवारक कदम उठा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि निजी संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत और सीमित धार्मिक कार्यों के लिए तब तक किया जा सकता है जब तक वह वास्तव में निजी, सामयिक और शांतिपूर्ण बनी रहे।