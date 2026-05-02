सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक गतिविधियों का कोई विशेषाधिकार नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
कोर्ट ने कहा कि धर्म का पालन करने का अधिकार असीमित नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, आवाजाही और दूसरों के शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार के अधीन है। ऐसी धार्मिक प्रथा या परंपरा की नई शुरुआत या विस्तार, जो पहले से नहीं थी, जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ने की आशंका हो, उसे संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता।
UP News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि आम उपयोग के लिए होती है और कोई भी व्यक्ति या समूह इस पर अनन्य या बार-बार होने वाले धार्मिक स्थान के रूप में दावा नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसी भूमि पर सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करे और किसी भी विशेष धार्मिक उपयोग की अनुमति न दे।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रशांत की खंडपीठ ने संभल जिले के इकौना गांव निवासी असीन की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि धर्म का पालन करने का अधिकार असीमित नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, आवाजाही और दूसरों के शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार के अधीन है। किसी ऐसी धार्मिक प्रथा या परंपरा की नई शुरुआत या विस्तार, जो पहले से नहीं थी और जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ने की आशंका हो, उसे संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता।
हाई कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को किसी भी अप्रिय घटना या अशांति का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कहीं किसी गतिविधि से सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है, तो वे पहले ही निवारक कदम उठा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि निजी संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत और सीमित धार्मिक कार्यों के लिए तब तक किया जा सकता है जब तक वह वास्तव में निजी, सामयिक और शांतिपूर्ण बनी रहे।
जैसे ही निजी संपत्ति पर होने वाली प्रार्थना नियमित या संगठित सामूहिक रूप ले लेती है और उसमें घर के बाहर के लोग शामिल होने लगते हैं, तो वह सुरक्षात्मक दायरे से बाहर हो जाती है और प्रशासन द्वारा विनियमित की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि यदि निजी संपत्ति का उपयोग बड़े पैमाने पर धार्मिक सभाओं के लिए होने लगता है तो इसे संपत्ति के उपयोग की प्रकृति में बदलाव माना जाएगा।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें