वहां से बाहर नहीं आती आवाज, पत्नी और उसके दोस्त से डरे पति ने पुलिस को सुनाई खौफनाक दास्तां

यूपी के बरेली में एक पति अपनी पत्नी और उसके इलेक्ट्रीशियन दोस्त से बुरी तरह डरा हुआ है। फार्मासिस्ट के पद से रिटायर इस पति ने पत्नी और उसके दोस्त पर बंधक बनाकर प्रताड़ित करने और जबरन चेक पर साइन कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अपने उत्पीड़न की खौफनाक दास्तां सुनाते हुए पति ने कहा कि 28 अक्तूबर की रात पत्नी ने उन्हें दूध दिया, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गए। सुबह होश आया तो हाथ-पैर और गले में रस्सी का फंदा कसा था। सामने उनकी पत्नी और उसका मिलने वाला शख्स खड़ा था। वे दोनों उन्हें उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गए, जहां से बाहर तक आवाज नहीं आती है और सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिया।

पुलिस ने पति की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों को पकड़ लिया जाएगा। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

मौके पर पहुंची पुलिस बरेली के जागृतिनगर बीडीए कॉलोनी के रहने वाले सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट ने बताया कि हाथ-पैरों में रस्सी बंधी होने की अवस्था में वह बाहर पहुंचे तो पड़ोसियों ने यूपी 112 पुलिस बुलाई। उन्हें थाने जाने की सलाह दी गई, जिस पर थाना सुभाषनगर में शिकायत कर उन्होंने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि महिला के अलावा आरोपी इलेक्ट्रीशियन है और फार्मासिस्ट के घर काम करने आया था। तभी उनकी पत्नी से उसकी नजदीकी हो गई। मामले की जांच करके कार्रवाई की जा रही है।