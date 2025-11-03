Hindustan Hindi News
वहां से बाहर नहीं आती आवाज, पत्नी और उसके दोस्त से डरे पति ने पुलिस को सुनाई खौफनाक दास्तां

संक्षेप: हाथ-पैरों में रस्सी बंधी होने की स्थिति में  वह बाहर निकले तो पड़ोसियों ने डॉयल 112 पर कॉल कर पुलिस बुला ली। उन्हें थाने जाने की सलाह दी गई। वह थाना सुभाषनगर पहुंचे। पुलिस के अनुसार कि पीड़ित की पत्नी का दोस्त एक इलेक्ट्रीशियन है और फार्मासिस्ट के घर काम करने आया था।

Mon, 3 Nov 2025 12:49 PMAjay Singh संवाददाता, बरेली
यूपी के बरेली में एक पति अपनी पत्नी और उसके इलेक्ट्रीशियन दोस्त से बुरी तरह डरा हुआ है। फार्मासिस्ट के पद से रिटायर इस पति ने पत्नी और उसके दोस्त पर बंधक बनाकर प्रताड़ित करने और जबरन चेक पर साइन कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अपने उत्पीड़न की खौफनाक दास्तां सुनाते हुए पति ने कहा कि 28 अक्तूबर की रात पत्नी ने उन्हें दूध दिया, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गए। सुबह होश आया तो हाथ-पैर और गले में रस्सी का फंदा कसा था। सामने उनकी पत्नी और उसका मिलने वाला शख्स खड़ा था। वे दोनों उन्हें उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गए, जहां से बाहर तक आवाज नहीं आती है और सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिया।

पुलिस ने पति की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों को पकड़ लिया जाएगा। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

मौके पर पहुंची पुलिस

बरेली के जागृतिनगर बीडीए कॉलोनी के रहने वाले सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट ने बताया कि हाथ-पैरों में रस्सी बंधी होने की अवस्था में वह बाहर पहुंचे तो पड़ोसियों ने यूपी 112 पुलिस बुलाई। उन्हें थाने जाने की सलाह दी गई, जिस पर थाना सुभाषनगर में शिकायत कर उन्होंने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि महिला के अलावा आरोपी इलेक्ट्रीशियन है और फार्मासिस्ट के घर काम करने आया था। तभी उनकी पत्नी से उसकी नजदीकी हो गई। मामले की जांच करके कार्रवाई की जा रही है।

हथौड़े से गुम चोट मारकर किया प्रताड़ित

सेवानिवृत फार्मासिस्ट का आरोप है कि दोनों ने हाथ-पैरों में गुम चोट मारकर उन्हें प्रताड़ित किया और चेक पर साइन करने को कहा। उनकी पत्नी ने इलेक्ट्रीशियन को शराब की बोतल दी, जिसे पीते हुए उसने बताया कि दोनों ने उन्हें दूध में नींद की गोलियां दी हैं। इलेक्ट्रीशियन ने जान से मारने की धमकी देकर कहा कि इसके बदले उनकी पत्नी उसे पांच लाख रुपये देगी और उनकी संपत्ति भी वे लोग बांट लेंगे। बेहोश होकर उन्हें छत से फेंक देंगे या फंदे से लटका देंगे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
