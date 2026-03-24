पैसे की कमी नहीं, काम में देरी हुई तो कार्रवाई; योगी के मंत्री की अधिकारियों को चेतावनी
यूपी की योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेताया कि पैसे की कमी नहीं, काम में देरी हुई तो कार्रवाई की जाएगी।
यूपी की योगी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेताया कि राज्य सरकार की ओर से परियोजनाओं के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं रखी जा रही है, ऐसे में अब देरी या लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतारा जाए ताकि प्रदेश में पर्यटन विकास की रफ्तार और तेज हो सके।
पर्यटन भवन में हुई इस बैठक में सामने आया कि कुल 1,69,027 लाख रुपये के प्रावधान के सापेक्ष शासन द्वारा 1,33,920 लाख रुपये (करीब 79 प्रतिशत) की स्वीकृति दी जा चुकी है। वहीं, 1,24,757 लाख रुपये के बजट आवंटन के मुकाबले 24 मार्च 2026 तक 1,11,511 लाख रुपये से अधिक (लगभग 89 फीसदी) व्यय कर लिया गया है। मंत्री ने विभागीय योजनाओं में तेजी लाने और शेष बजट के प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए।
विकसित होंगी वे-साइड एमेनिटीज
अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने प्रदेश में पर्यटन को नई गति देने के लिए वे-साइड एमेनिटीज को लेकर मंथन किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हरदोई, सीतापुर, फिरोजाबाद समेत विभिन्न जनपदों से गुजरने वाले प्रमुख राजमार्गों के किनारे आधुनिक सुविधाओं से युक्त वे-साइड एमेनिटीज विकसित करना अब प्राथमिकता में है, ताकि यात्रियों और पर्यटकों को स्वच्छ शौचालय, फूड कोर्ट, पार्किंग, फ्यूल, सुरक्षा और विश्राम जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकें। बैठक में यूपीएसटीडीसी के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार, निदेशक ईको टूरिज्म पुष्प कुमार के. सहित पर्यटन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
बालिका शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक ठोस प्रयास किए जाएं - संदीप सिंह
वहीं बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए उन्हें सुरक्षित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। मंगलवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में संदीप सिंह ने विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर बालक-बालिका तक समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार और नवाचार के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है। इस दौरान उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के लिए सीएसआर कॉन्क्लेव आयोजित कर बड़ी कंपनियों को विभाग की योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए ताकि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से विद्यालयों के निर्माण, स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास में सहयोग प्राप्त हो सके।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें