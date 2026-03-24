पैसे की कमी नहीं, काम में देरी हुई तो कार्रवाई; योगी के मंत्री की अधिकारियों को चेतावनी

यूपी की योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेताया कि पैसे की कमी नहीं, काम में देरी हुई तो कार्रवाई की जाएगी।

यूपी की योगी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेताया कि राज्य सरकार की ओर से परियोजनाओं के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं रखी जा रही है, ऐसे में अब देरी या लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतारा जाए ताकि प्रदेश में पर्यटन विकास की रफ्तार और तेज हो सके।

पर्यटन भवन में हुई इस बैठक में सामने आया कि कुल 1,69,027 लाख रुपये के प्रावधान के सापेक्ष शासन द्वारा 1,33,920 लाख रुपये (करीब 79 प्रतिशत) की स्वीकृति दी जा चुकी है। वहीं, 1,24,757 लाख रुपये के बजट आवंटन के मुकाबले 24 मार्च 2026 तक 1,11,511 लाख रुपये से अधिक (लगभग 89 फीसदी) व्यय कर लिया गया है। मंत्री ने विभागीय योजनाओं में तेजी लाने और शेष बजट के प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए।

विकसित होंगी वे-साइड एमेनिटीज अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने प्रदेश में पर्यटन को नई गति देने के लिए वे-साइड एमेनिटीज को लेकर मंथन किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हरदोई, सीतापुर, फिरोजाबाद समेत विभिन्न जनपदों से गुजरने वाले प्रमुख राजमार्गों के किनारे आधुनिक सुविधाओं से युक्त वे-साइड एमेनिटीज विकसित करना अब प्राथमिकता में है, ताकि यात्रियों और पर्यटकों को स्वच्छ शौचालय, फूड कोर्ट, पार्किंग, फ्यूल, सुरक्षा और विश्राम जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकें। बैठक में यूपीएसटीडीसी के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार, निदेशक ईको टूरिज्म पुष्प कुमार के. सहित पर्यटन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।