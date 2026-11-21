सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। मां की अंतिम विदाई में सीएम योगी रो पड़े। सीएम योगी शुक्रवार शाम अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे। वह रात भर पार्थिव शरीर के पास ही बैठे रहे। उनकी नम आंखों को देखकर वहां मौजूद ग्रामीणों और रिश्तेदारों की आंखें भर आईं।

सीएम योगी ने अपनी मां सावित्री देवी के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। इस दौरान उनके मन में बचपन में मां के साथ बिताए पलों की याद उमड़-घुमड़ रही थी और आंखों से बार-बार आंसू छलक रहे थे। मां की अंतिम विदाई में सीएम योगी रो पड़े। शनिवार को मां की अर्थी को कंधा देते सीएम योगी की फोटो के साथ फेसबुक पोस्ट में लिख एक संस्कृति श्लोक में सीएम योगी का दुख बयां हो रहा है। यह श्लोक है- ‘नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः। नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा प्रिया॥’ यानी माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा या गति नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है और माता के समान कोई प्रिय भी नहीं है।

मां के निधन की सूचना पर सीएम योगी शुक्रवार शाम अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे। वह रात भर पार्थिव शरीर के पास ही बैठे रहे। उनकी नम आंखों को देखकर वहां मौजूद ग्रामीणों और रिश्तेदारों की आंखें भर आईं। घर पहुंचने पर योगी ने परिजनों से पूछा कि मां की तबीयत कब से खराब थी और उन्हें क्या-क्या परेशानियां हो रही थीं। शनिवार की सुबह जब मां को अंतिम विदाई देने की बारी आई तो सीएम योगी की आंखें भर आईं। अंतिम विदाई की तैयारियों से लेकर मां की अर्थी को कंधा देने तक सीएम योगी की आंखों से बार-बार आंसू छलकते रहे।

सात महीने पहले हुई थी अंतिम मुलाकात

सीएम योगी आदित्यनाथ की अपनी मां सावित्री से आखिरी मुलाकात सात महीने पहले हुई थी। तब योगी दो दिनी दौरे पर अपने पैतृक गांव पंचूर आए थे। 7 और 8 मई के इस दौरे में उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के साथ परिवार संग समय बिताया था। आठ मई को पैतृक आवास पर मां से उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी।

माता की याद में कराएंगे श्रीमद्भागवत कथा पाठ योगी ने माता सावित्री देवी की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद्भागवत कथा का पाठ कराने का निर्णय लिया है। इस बाबत उन्होंने रिश्तेदारों और पंडितों से बातचीत की। उन्होंने विधि-विधान के साथ पंचूर में श्रीमद्भागवत पाठ कराने की बात कही।

इसी महीने मां से मिलने पंचूर आने वाले थे योगी संन्यास लेने के बाद योगी ने सांसारिक जीवन और पारिवारिक मामलों से दूरी बनाए रखी। फिर भी वे समय-समय पर पंचूर जाकर मां से मिलते रहे। योगी मुख्यमंत्री बनने के बाद मई 2022 में पहली बार मां से मिलने पंचूर गए थे, जहां उन्होंने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसी माह वह फिर मां से मिलने पंचूर आने की योजना बना रहे थे। संन्यास के बाद भी मां से योगी का अटूट स्नेह रहा।