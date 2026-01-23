तीर्थ स्थान पर कोई साधु विवाद नहीं कर सकता, अविमुक्तेश्वरानंद प्रकरण पर अयोध्या में बोले बाबा रामदेव

संक्षेप: बाबा रामदेव ने कहा, तीर्थां में सनातनियों के द्वारा, चाहे वह सनातनी भक्त हो, सनातनी सन्यासी हो, साधु, संत, महापुरुष, आचार्य, महामंडलेश्वर, जगदगुरु तमाम तरह की हमारे यहां उपाधियां है।

अन्तर्राष्ट्रीय योग गुरु बाबा रामदेव अयोध्या पहुंचे। दोपहर डेढ़ बजे बाबा रामदेव ने राम मंदिर जाकर रामलला का दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राम दरबार में भी जाकर दर्शन किया। श्री राम वल्लभाकुंज में अधिकारी राजकुमार दास के साथ पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि तीर्थां में सनातनियों के द्वारा, चाहे वह सनातनी भक्त हो, सनातनी सन्यासी हो, साधु, संत, महापुरुष, आचार्य, महामंडलेश्वर, जगदगुरु तमाम तरह की हमारे यहां उपाधियां है। अपने-अपने सम्प्रदाय परम्परा के अनुसार, शंकराचार्य को हम भगवान विग्रहवान स्वरूप मानते है। किसी शंकराचार्य के द्वारा कोई विवाद न हो इसकी हम अपेक्षा करते है। जो साधु है वह विवाद किस प्रकार का करेगा। कम से कम धर्मस्थान या तीर्थ पर कोई साधु विवाद नहीं कर सकता।

बाबा रामदेव ने कहा, कहीं पाप अधर्म अन्याय हो रहा तो वहां साधु कहे कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम करेंगे, लेकिन तीर्थ में किस बात का विवाद, यहां पर न कोई स्नान का विवाद होना चाहिए, न पार्किंग का विवाद करना चाहिए। साधु किस बात का अहंकार करे। साधु बनता वहीं है, जिसने अपने अहंकार को मिटा दिया। साधुता की पहली सीढ़ी है, निरभिमानता, इसलिए किसी भी प्रकार का अहम व दूसरा तत्व सामने नहीं रखना चाहिए। इससे अपयश व अपकीर्ति होती है। हमारे विरोधी तो दूसरे सिर से तन जुदा करने वाले बहुत से है, जो गजवा ए हिन्द कायम करना चाहते है, जो अलग-अलग प्रकार से कोई यहां पर ईसाईकरण कर रहा है, कोई इस्लामीकरण कर रहा है। कोई और अलग-अलग प्रकार के उल्टे कामों लगा हुआ है। तो सनातन के शत्रु बहुत है, उनसे हम लड़ ले।

अयोध्या हमारा पावन धाम बाबा रामदेव ने कहा कि अयोध्या हमारा पावन धाम है। राम की जन्मभूमि हमारा महातीर्थ है, विदेशी आंक्रान्ताओं ने अपने क्रूरता व अत्याचारों से यहां बहुत विध्वंश किया। यहां पर प्रयागराज में तीर्थ राज में स्नान करके रामबल्लभाकुंज में वेदान्ती जी के जन्मदिवस पर उनको प्रणाम करने हमारे अधिकारी का आशीष पाने के लिए व भगवान राम का दर्शन करने के लिए आए है। हमारी मां ने हमारा नाम रामकृष्ण रखा था फिर रामदेव हो गए गुरु कृपा से। जब रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्व व शिवत्व की प्रतिष्ठा होगी तब सनातन का गौरव अपने जीवन व जगत में प्रतिष्ठापित होगा। यह सनातन केवल शाब्दिक नहीं है। सनातन हमारे जीवन में उतरे, राम हमारे जीवन में उतरे, राम की मर्यादाएं हमारे जीवन में उतरे, इस संकल्प के साथ हम अयोध्या आए है।