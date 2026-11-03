दिवाली और छठ पर ट्रेनों में नो रूम, बस-फ्लाइट का किराया आसमान पर; यात्रियों की सांसत

दिवाली और छठ पर घर आना चाह रहे यात्रियों की सांसत है। दिल्ली-मुंबई से गोरखपुर आने वाली ज्यादातर ट्रेनों में नो रूम है। प्राइवेट बसों और फ्लाइट्स का किराया भी आसमान छू रहा है। कोलकाता और बंगलुरु की ट्रेनों में भी मारामारी है। वैशाली और गोरखधाम जैसी ट्रेनों में खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही है।

गोरखपुर, आशीष श्रीवास्तव। दीपावली-छठ के नजदीक आने के साथ ही यात्रियों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली और मुंबई से गोरखपुर आने वाली किसी भी ट्रेन में 6 नवम्बर तक और फिर 9 से लेकर 12 नवंबर तक सीट तो दूर, वेटिंग भी नहीं है। उधर, मांग को देखते हुए निजी बसों और फ्लाइट का किराया आसमान छू रहा है। ऐसे में अब ट्रेनों में तत्काल कोटे की सीट ही आखिरी विकल्प है।

दीपावली और छठ में दूसरे शहरों में रहने वाले नौकरीपेशा, व्यापारी और छात्र घर आने की तैयारी में हैं। सर्वाधिक मारामारी दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और बंगलुरु की ट्रेनों में है। वैशाली और गोरखधाम जैसी ट्रेनों में खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही। बशारतपुर के रहने वाले श्याम नारायण कुशवाहा अपने परिवार के साथ गुड़गांव में रहते हैं। दीपावली में घर आना चाहते हैं लेकिन किसी भी ट्रेन में जगह नहीं मिली। जहाज में टिकट बुक करने के लिए जब श्याम ने एजेंट से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि पांच लोगों का 90 हजार रुपये किराया लगेगा। फिलहाल अब वह ट्रेन के तत्काल कोट के भरोसे हैं।

चार गुना तक बढ़ा जहाज का किराया दिल्ली और मुम्बई से गोरखपुर आने वाले विमानों का किराया आसमान पर है। सामान्य दिनों में दिल्ली से गोरखपुर का टिकट 4 से 7 हजार रुपये के बीच मिल जाता है, लेकिन 7 नवंबर तक किराया 14000 से 26000 रुपये तक पहुंच गया है।

बसों का हाल एप से बुक होने वाली बसों में भी मारामारी की स्थिति है। दिल्ली से गोरखपुर के लिए अलग-अलग ऑपरेटर्स की 30 से अधिक बसें संचालित हो रही हैं। बसों में सबसे अधिक मारामारी 3 से 7 नवंबर तक है। सीमित सीट होने का फायदा उठाते हुए संचालकों ने किराया 1400 रुपये से लेकर चार हजार रुपये तक कर दिया है। सामान्य दिनों में किराया 700 से 1200 के बीच रहता है।

ट्रेनों में आरक्षण की स्थिति ट्रेन बर्थ उपलब्ध नहीं श्रेणी गोरखधाम एक्सप्रेस 25 नवम्बर तक सभी श्रेणी

वैशाली एक्सप्रेस 26 नवम्बर तक सभी श्रेणी

सप्तक्रांति एक्सप्रेस 24 नवम्बर तक सभी श्रेणी

गोरखपुर-एलटीटी 25 नवम्बर तक सभी श्रेणी

कुशीनगर एक्सप्रेस 10 दिसंबर तक सभी श्रेणी

नई दिल्ली-गोरखपुर स्पेशल 6 और 13 को 04022/04021 नई दिल्ली-गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल का संचलन दो फेरों में किया जाएगा। 04022 नई दिल्ली-गोरखपुर आरक्षित साप्ताहिक स्पेशल 06 एवं 13 नवम्बर प्रत्येक शुक्रवार को नई दिल्ली से दोपहर 2.30 बजे प्रस्थान कर भोर में 4.10 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली आरक्षित साप्ताहिक स्पेशल 07 एवं 14 नवम्बर प्रत्येक शनिवार को गोरखपुर से सुबह 07.00 बजे प्रस्थान कर रात 11.10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 21 कोच लगाए जाएंगे।