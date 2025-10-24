दिवाली के बाद और छठ से पहले ऐसा हुआ ट्रेनों का हाल, भीड़ के आगे बेबस दिखी आरपीएफ

संक्षेप: दिल्ली जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस, रीवा, पुरुषोत्तम, शिवगंगा और ब्रह्मपुत्र मेल जैसी प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि टिकट रिग्रेट हो गए। गुरुवार रात प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर प्रयागराज एक्सप्रेस के आते ही जनरल बोगी में घुसने के लिए होड़ मच गई।

दीपावली के बाद काम पर लौटने की जल्दबाजी में प्रयागराज जंक्शन पर गुरुवार रात अफरातफरी मची रही। प्रयागराज एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए यात्रियों में जमकर धक्कामुक्की हुई। हालात ऐसे बने कि आरपीएफ भी भीड़ के आगे बेबस नजर आई। छठ से पहले प्रयागराज से बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में भारी भीड़ है। वहीं दीपावली के बाद काम पर लौटने के लिए दिल्ली और मुंबई की ट्रेनों में अपनी सीट तक पहुंचने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है।

गुरुवार को जहां बिहार और पूर्वांचल की ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। दिल्ली जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस, रीवा, पुरुषोत्तम, शिवगंगा और ब्रह्मपुत्र मेल जैसी प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि टिकट रिग्रेट हो गए। गुरुवार रात प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर नई दिल्ली जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस के आते ही जनरल बोगी में घुसने के लिए यात्रियों के बीच होड़ मच गई।

उधर, गोरखपुर जंक्शन पर भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। गुरुवार को एक ओर गोरखपुर जंक्शन से सभी ट्रेनें पैक होकर रवाना हुईं वहीं यहां आने वाली सभी ट्रेनें भी पूरी तरह से पैक होकर पहुंची। सबसे अधिक भीड़ काठगोदाम से कोलकाता जाने वाली बाघ एक्सप्रेस में थी। स्थिति ऐसी रही की सौ से अधिक यात्री टिकट होने के बावजूद ट्रेन में सवार नहीं हो सके।

दोपहर 1.40 बजे जैसे ही बाघ प्लेटफार्म पर पहुंची, उसमें चढ़ने के लिए यात्रियों में होड़ मच गई। एक-दूसरे को धक्का देते हुए यात्री कोच में सवार हो रहे थे। आरपीएफ और जीआरपी जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं सुबह दिल्ली से ललितग्राम जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस में भी पैर रखने की जगह नहीं थी। 11 बजे गोरखपुर पहुंची तो एक भी यात्री जनरल कोच में नहीं घुस सके। भीड़ इस कदर थी कि अंदर से यात्री पानी भरने के लिए भी उतर नहीं पा रहे थे। दिल्ली से आने वाली गोरखधाम, सम्पर्कक्रांति के साथ ही अमृतभारत एक्सप्रेस भी गुरुवार को पूरी तरह से पैक होकर गोरखपुर पहुंचीं।

यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम अधिक से अधिक यात्रियों को ट्रेन में सीट मिल सके इसके लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। मंगलवार से 10 नवंबर तक विभिन्न तारीखों में 200 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों को कोई असुविधा न हो इसके लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले गए हैं। प्लेटफार्म पर बेवजह की भीड़ न बढ़े इसके लिए पहले सिर्फ उन्हीं यात्रियों को प्रवेश दिया जा रहा है, जिनकी ट्रेन अगले एक घंटे के अंदर प्लेटफार्म पर आ रही है। जिनकी ट्रेन लेट है उन्हें पहले होल्डिंग एरिया में रोका जा रहा है। होल्डिंग एरिया में यात्रियों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए पूरी तैयारी है।

सर्कुलेटिंग एरिया में ड्रोन से निगरानी सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह के अनुसार, सर्कुलेटिंग एरिया में ड्रोन से भीड़ की निगरानी की जा रही है। इसकी मॉनीटरिंग कंट्रोल रूम से की जा रही है। जंक्शन पर स्थित पांच होल्डिंग एरिया यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर एक और होल्डिंग एरिया बनाने की तैयारी कर ली गई है।