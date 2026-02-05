बिना सर्वे किसी पटरी दुकान को न हटाया जाए, हाईकोर्ट का आदेश, एक शर्त भी लगाई

संक्षेप: पटरी दुकानदारों के पक्ष में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने बिना सर्वे किसी पटरी दुकान को न हटाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। हालांकि इसके साथ ही एक शर्त भी लगाई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से पटरी दुकानदारों के पक्ष में राहत वाली खबर आई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पटरी के दुकानदारों के हित में आदेश देते हुए कहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट-2014 के तहत जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी शहर का सर्वेक्षण पूरा नहीं कर लेती व इस संबंध में स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी नहीं कर देती, तब तक किसी भी वर्तमान पटरी की दुकान को न हटाया जाए, बशर्ते वे यातायात के सुचारु रूप से चलने में बाधा न बन रही हों। न्यायालय ने मामले को तीन माह पश्चात सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस दौरान नगर निगम, लखनऊ को वेंडिंग प्लान बनाने को कहा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति एके कुमार चौधरी की खंडपीठ ने अमीनाबाद के पटरी दुकानदारों अमर कुमार सोनकर व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। न्यायालय ने कहा कि जब तक विधि अनुसार सर्वेक्षण पूरा नहीं हो जाता, राज्य सरकार द्वारा वेंडिंग योजना को स्वीकृति नहीं मिल जाती तथा सभी पात्र पटरी दुकानदारों को वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी नहीं हो जाते, तब तक धारा 3(3) के तहत ऐसे दुकानदारों को वैधानिक संरक्षण प्राप्त रहेगा। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि याचियों समेत सभी मौजूदा स्ट्रीट वेंडरों के साथ स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही व्यवहार किया जाएगा।