कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, हाई कोर्ट कर सकता है आउट ऑफ टर्न सुनवाई

संक्षेप: कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि SC ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह सेंगर की अपील पर ‘आउट ऑफ टर्न’ सुनवाई करे, जिसमें सेंगर ने उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में अपनी दोषसिद्धि और 10 साल की सजा को चुनौती दी है।

बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह सेंगर की अपील पर ‘आउट ऑफ टर्न’ सुनवाई करे। इस अपील में सेंगर ने उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में अपनी दोषसिद्धि और 10 साल की सजा को चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अपील का निपटारा तीन महीने के अंदर किया जाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

लाइव लॉ वेबसाइट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर की अपील के साथ-साथ पीड़िता द्वारा उनकी सजा बढ़ाए जाने के लिए दायर की गई अपील और सह आरोपियों की अपीलों को भी एक साथ सुना जाए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर सुनवाई की। इसमें सेंगर दिल्ली हाई कोर्ट के 19 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। उस आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सेंगर की सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया था।

सु्प्रीम कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि सेंगर 10 साल की सजा में से सात साल सात महीने जेल में काट चुके हैं। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सु्प्रीम कोर्ट को बताया कि दोषसिद्ध के खिलाफ मुख्य अपील 11 फरवरी 2026 को लिस्टेड है और इसे आउट ऑफ टर्न के आधार पर सुना जा सकता है। वहीं रेप पीड़िता की ओर से अधिवक्ता महमूद प्राचा ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सेंगर की दोषसिद्धि को आई्पीसी की धारा 304 से धारा 302 में बदलने और आजीवन कारावास की सजा दिलाने के लिए अपील दायर की है।