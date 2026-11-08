यूपी में प्राइमरी शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी लगेगी या नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया अहम फैसला

यूपी के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों की बीएलओ ड्यूटी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से महत्वपूर्ण फैसला आया है। कोर्ट ने शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने दिया है।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की बूथ लेवल ऑफिसर ड्यूटी लगे या नहीं इस बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। हाई कोर्ट ने बीएलओ ड्यूटी से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के तहत शिक्षकों को चुनाव संबंधी कामों में तैनात करने की स्पष्ट अनुमति है, और बीएलओ का काम इसी के अंतर्गत आता है।

शिक्षक बोले-गैर शैक्षणिक कार्य संविधान के विपरीत यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने सहारनपुर जिले के जूनियर/सीनियर बेसिक स्कूलों में कार्यरत अजरा परवीन और चार अन्य शिक्षकों की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याचियों की ओर से तर्क दिया कि उनकी सेवा नियमावली या शर्तों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत उन्हें बीएलओ ड्यूटी सौंपी जा सके। कहा गया था कि गैर-शैक्षणिक कार्य सौंपना संविधान के अनुच्छेद 21-ए (शिक्षा का अधिकार) और आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि इससे शिक्षक बच्चों को शिक्षा देने की अपनी मुख्य जिम्मेदारी से विमुख होते हैं।

कोर्ट ने खारिज की दलील कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मतदाता सूची तैयार करना और उसमें संशोधन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत वैधानिक कार्य है और संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है।

1950 के अधिनियम की धारा 13सी सी के तहत मतदाता सूची के काम में तैनात राज्य सरकार व स्थानीय निकायों के कर्मचारी उस अवधि के लिए चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं और आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 27 स्पष्ट रूप से शिक्षकों को चुनाव संबंधी कर्तव्यों में लगाने की छूट देती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याची यह साबित करने में विफल रहे कि बीएलओ ड्यूटी की वजह से उनके शिक्षण कार्य या बच्चों की पढ़ाई पर कोई प्रतिकूल असर पड़ा है। इन आधार के साथ कोर्ट ने याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया।