यूपी के भीतर गोवंश ले जाने के लिए परमिट की जरूरत नहीं, हाईकोर्ट का अहम फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवंश जब्ती के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यूपी की सीमा के भीतर गोवंश के परिवहन के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने सीमावर्ती जिले में वाहन पकड़े जाने के आधार पर गोकशी के लिए तस्करी का अनुमान लगाने को कानूनन गलत माना है।

​प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवंश जब्ती के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर गोवंश के परिवहन के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने केवल सीमावर्ती जिले में वाहन पकड़े जाने के आधार पर गोकशी के लिए तस्करी का अनुमान लगाने को कानूनन गलत माना और मिर्जापुर प्रशासन द्वारा महिंद्रा बोलेरो पिकअप जब्त करने के आदेश को पूरी तरह मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया। साथ ही वाहन मालिक की आजीविका छीनने और मानसिक प्रताड़ना के लिए राज्य सरकार को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। ​यह फैसला न्यायमूर्ति संदीप जैन ने नेशार साह की याचिका पर उसके अधिवक्ता विपिन कुमार सिंह व सरकारी वकील को सुनकर दिया है।

​मामले के तथ्यों के अनुसार पांच फरवरी 2025 को मिर्जापुर जिले की लालगंज पुलिस ने याची की महिंद्रा बोलेरो पिकअप को रोका, जिसमें आठ बैल, एक गाय और एक बछड़ा लदे थे। पुलिस ने दावा किया कि इन पशुओं को वध के लिए बिहार ले जाया जा रहा था। इस संबंध में गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद डीएम मिर्जापुर ने 19 मई 2025 को वाहन को राज्य के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया। आयुक्त विंध्याचल मंडल ने भी इस जब्ती आदेश के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका खारिज कर दी थी।

याची के अधिवक्ता विपिन कुमार सिंह ने अपनी बहस में कहा कि वाहन उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था और पुलिस ने रिश्वत न देने पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से यह कार्रवाई की। वाहन में कोई गोमांस या घायल पशु नहीं मिला था। कोर्ट ने कहा कि केवल मिर्जापुर जिला बिहार की सीमा से सटा है, इस आधार पर यह कयास नहीं लगाया जा सकता कि पशु वध के लिए बिहार ही ले जाए जा रहे थे। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत या गवाह नहीं है जो यह साबित करे कि गंतव्य राज्य से बाहर था।

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली 1964 के नियम 16 और पूर्व के न्यायिक उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि परमिट केवल तभी आवश्यक होता है जब पशुओं को उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर किसी अन्य राज्य में ले जाया जा रहा हो। राज्य के भीतर परिवहन पर कोई कानूनी रोक या परमिट की बाध्यता नहीं है। सरकारी वकील ने केस डायरी के आधार पर स्वीकार किया कि पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच में सभी मवेशी स्वस्थ पाए गए थे। ऐसे में क्रूरता या गोवध अधिनियम की धारा 5-बी के उल्लंघन का आरोप भी निराधार साबित हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का अधिकार सुरक्षित है। बिना कानूनी आधार के किसी नागरिक के जीविकोपार्जन के साधन को छीनना उसके मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।