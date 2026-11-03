यूपी के भीतर गोवंश ले जाने के लिए परमिट की जरूरत नहीं, हाईकोर्ट का अहम फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवंश जब्ती के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यूपी की सीमा के भीतर गोवंश के परिवहन के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने सीमावर्ती जिले में वाहन पकड़े जाने के आधार पर गोकशी के लिए तस्करी का अनुमान लगाने को कानूनन गलत माना है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोवंश जब्ती के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर गोवंश के परिवहन के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने केवल सीमावर्ती जिले में वाहन पकड़े जाने के आधार पर गोकशी के लिए तस्करी का अनुमान लगाने को कानूनन गलत माना और मिर्जापुर प्रशासन द्वारा महिंद्रा बोलेरो पिकअप जब्त करने के आदेश को पूरी तरह मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया। साथ ही वाहन मालिक की आजीविका छीनने और मानसिक प्रताड़ना के लिए राज्य सरकार को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति संदीप जैन ने नेशार साह की याचिका पर उसके अधिवक्ता विपिन कुमार सिंह व सरकारी वकील को सुनकर दिया है।
मामले के तथ्यों के अनुसार पांच फरवरी 2025 को मिर्जापुर जिले की लालगंज पुलिस ने याची की महिंद्रा बोलेरो पिकअप को रोका, जिसमें आठ बैल, एक गाय और एक बछड़ा लदे थे। पुलिस ने दावा किया कि इन पशुओं को वध के लिए बिहार ले जाया जा रहा था। इस संबंध में गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद डीएम मिर्जापुर ने 19 मई 2025 को वाहन को राज्य के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया। आयुक्त विंध्याचल मंडल ने भी इस जब्ती आदेश के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका खारिज कर दी थी।
याची के अधिवक्ता विपिन कुमार सिंह ने अपनी बहस में कहा कि वाहन उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था और पुलिस ने रिश्वत न देने पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से यह कार्रवाई की। वाहन में कोई गोमांस या घायल पशु नहीं मिला था। कोर्ट ने कहा कि केवल मिर्जापुर जिला बिहार की सीमा से सटा है, इस आधार पर यह कयास नहीं लगाया जा सकता कि पशु वध के लिए बिहार ही ले जाए जा रहे थे। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत या गवाह नहीं है जो यह साबित करे कि गंतव्य राज्य से बाहर था।
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली 1964 के नियम 16 और पूर्व के न्यायिक उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि परमिट केवल तभी आवश्यक होता है जब पशुओं को उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर किसी अन्य राज्य में ले जाया जा रहा हो। राज्य के भीतर परिवहन पर कोई कानूनी रोक या परमिट की बाध्यता नहीं है। सरकारी वकील ने केस डायरी के आधार पर स्वीकार किया कि पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच में सभी मवेशी स्वस्थ पाए गए थे। ऐसे में क्रूरता या गोवध अधिनियम की धारा 5-बी के उल्लंघन का आरोप भी निराधार साबित हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का अधिकार सुरक्षित है। बिना कानूनी आधार के किसी नागरिक के जीविकोपार्जन के साधन को छीनना उसके मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।
कोर्ट ने रिवीजन आदेश रद्द करने का दिया निर्देश
कोर्ट ने डीएम मिर्जापुर के जब्ती आदेश और मंडलायुक्त के रिवीजन आदेश को रद्द करते हुए वाहन को अविलंब (एक सप्ताह के भीतर) मालिक को सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही जब्ती की तिथि (5 फरवरी 2025) से वाहन की वास्तविक वापसी तक याची को 25 हजार रुपये प्रति माह की दर से आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाए। इसके अलावा अनावश्यक मुकदमेबाजी और मानसिक उत्पीड़न के एवज में 25 हजार रुपये का एकमुश्त अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। यह पूरी राशि आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के एक महीने के भीतर चुकानी होगी; तय समय पर भुगतान न करने पर आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह छूट दी कि इस अवैध जब्ती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान के लिए विभागीय जांच करा सकती है और उनसे यह मुआवजा राशि वसूल सकती है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें