निजी परिसर में धार्मिक प्रार्थना सभा के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं, हाईकोर्ट की टिप्पणी

संक्षेप:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी की है कि प्रदेश में निजी परिसर के भीतर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

Feb 02, 2026 10:57 pm ISTDinesh Rathour ​प्रयागराज, विधि संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी की है कि प्रदेश में निजी परिसर के भीतर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, जहां धार्मिक प्रार्थना सभा सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक संपत्ति तक फैलती है तो याची पुलिस को सूचित करेगा और ऐसी स्थिति में कानून के तहत आवश्यक अनुमति लेगा।

​ यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने मरानाथ फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज और इम्मानुएल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। दोनों ईसाई संस्थाएं अपने निजी परिसर के भीतर प्रार्थना सभा आयोजित करने की अनुमति मांग रही थीं। याचिकाओं में यह दलील दी गई थी कि दोनों ईसाई संगठन अपने निजी परिसरों में धार्मिक सभा करना चाहते थे लेकिन राज्य सरकार ने अनुमति मांगने वाले उनके ज्ञापनों पर कोई कार्यवाही नहीं की।

​न्यायालय ने प्रदेश सरकार के उस बयान को ध्यान में रखते हुए याचिकाओं को निस्तारित कर दिया, जिसमें कहा गया कि कानून में अनुमति लेने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जवाब आए हैं जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याची पर अपने निजी परिसर के भीतर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने पर कोई रोक नहीं है। यह भी कहा गया है कि राज्य की संस्थाओं द्वारा बिना किसी धार्मिक भेदभाव या अन्य किसी विचार के, राज्य भर के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाता है।

​खंडपीठ ने कहा कि कानून के तहत ऐसा कार्य करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 (जो नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है) के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने याचिकाओं को इस टिप्पणी के साथ निपटा दिया कि याचियों को राज्य सरकार की किसी भी अनुमति के बिना अपने निजी परिसर में सुविधा के अनुसार प्रार्थना आयोजित करने का अधिकार है। कोर्ट ने आगे कहा कि यदि सुरक्षा या संरक्षण की आवश्यकता होती है तो राज्य यह तय कर सकता है कि वह संरक्षण किस प्रकार प्रदान किया जाना है।

