ना OTP ना कोई लिंक, डेयरी वाले के खाते से 2.80 लाख उड़ाकर ठग बोला-जाओ शिकायत कर दो

ना कोई ओटीपी ना कोई लिंक, फिर भी डेयरी वाले के खाते से 2.80 लाख रुपए उड़ गए। दो घंटे बाद खुद ठग ने उन्हें फोन किया और कहा कि आपके खाते से पैसे उड़ा दिए हैं, जाओ साइबर हेल्पलाइन नंबर-1930 पर कॉल कर दो। यह भी कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए मैं ही शिकायत करने के लिए कह रहा हूं’।

Cyber Crime : उत्तर प्रदेश में साइबर ठगों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। इसका एक उदाहरण कानपुर से सामने आया है। यहां एक डेयरी संचालक के खाते से 2.80 लाख रुपये उड़ाने के दो घंटे बाद खुद ठग ने उन्हें फोन किया और कहा कि आपके खाते से पैसे उड़ा दिए हैं, जाओ साइबर हेल्पलाइन नंबर-1930 पर कॉल कर दो। डेयरी संचालक का कहना है कि न तो उन्होंने कोई लिंक क्लिक किया और न ही किसी को ओटीपी बताया। इसके बाद भी रुपये निकल गए। पुलिस तीन मोबाइल नंबरों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है।

दादानगर सेवाग्राम कॉलोनी निवासी ज्ञानू सिंह डेयरी संचालक हैं। ज्ञानू सिंह ने बताया कि उनका खाता इंडसइंड बैंक की गोविंदनगर शाखा में है। 22 जून को टीडीएस की रकम 2.36 लाख रुपये उनके खाते में ट्रांसफर हुई थी, जबकि खाते में 44 हजार रुपये पहले से थे। इसके बाद से अलग-अलग तीन मोबाइल नंबरों से व्हाट्सऐप कॉल और मैसेज आने लगे। किसी अनहोनी की आशंका पर बैंक में संपर्क किया तो अधिकारियों ने ओटीपी, अंजान लिंक क्लिक न करने के साथ ही तमाम गोपनीय जानकारी दी। अचानक 25 जून दोपहर दो बजे दो बार में खाते से 2.80 लाख रुपये निकलने का मैसेज आया। ज्ञानू के मुताबिक शाम चार बजे अनजान नंबर से कॉल आई और सामने वाले ने कहा कि ‘खाते से रुपये उड़ा दिए हैं, अब साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा दो। यह भी कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए मैं ही शिकायत करने के लिए कह रहा हूं’। इसके बाद बैंक मैनेजर से जानकारी की तो पता चला कि खाते से 2.80 लाख रुपये ट्रांसफर हुए हैं। उन्होंने गोविंदनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि नंबरों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर साइबर सेल की मदद से आरोपितों का पता लगाया जा रहा है।

कल मथुरा में हुआ था बड़ा ऐक्शन, 42 गए जेल यूपी पुलिस ने मंगलवार यानी सात जुलाई को मथुरा में साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए बड़ा ऐक्शन लिया था। मंगलवार की सुबह-सुबह मथुरा के विभिन्न इलाकों में एक साथ छापामार कार्रवाई कर पकड़े गए साइबर ठगों को पुलिस ने बुधवार को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मंगलवार की सुबह एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। गोवर्धन, बरसाना, कोसीकलां और शेरगढ़ थाना क्षेत्रों के 13 गांवों की एक ही समय घेराबंदी कर ठगों के 28 ठिकानों पर दबिश दी गईं। आठ सीओ के नेतृत्व में 16 थानों की पुलिस, दो कंपनी पीएसी और करीब 300 पुलिसकर्मी इन गांवों में पहुंच गए। पुलिस ने सभी प्रमुख रास्तों की घेराबंदी कर भागने के रास्ते बंद कर दिए। पुलिस ने गोवर्धन से छह, शेरगढ़ से छह, कोसीकलां से 22 और बरसाना से आठ ठगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 81 फर्जी आधार कार्ड, 26 फर्जी सिम और 20 मोबाइल बरामद किए हैं। दिसंबर और फरवरी में हुई कार्रवाई के बाद से साइबर ठग लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे। चारों थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किए गए 42 ठगों को पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया है।