इंटरव्यू में कोई ये नहीं पूछेगा आपके कितने फॉलोवर्स है? छात्रों से बोले CM योगी, ये सलाह दी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्र सम्मान समारोह में कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरी के इंटरव्यू में उम्मीदवारों का ज्ञान परखा जाता है, न कि सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या। उन्होंने छात्रों से छात्राओं की मेहनत और अनुशासन से सीख लेने की बात कही।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। लोकभवन में आयोजित समारोह में यूपी बोर्ड, संस्कृत शिक्षा परिषद, सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड के मेधावियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्रों को सफलता का मंत्र देते हुए सोशल मीडिया से दूरी बनाने और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। कार्यक्रम में विभिन्न बोर्डों की टॉप-10 सूची में शामिल कुल 223 मेधावियों को एक-एक लाख रुपये की धनराशि, टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इंटरव्यू में कोई आपके फॉलोअर्स नहीं पूछेगा- योगी वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से 1459 अन्य मेधावी छात्रों को 21-21 हजार रुपये, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस तरह कुल 1682 मेधावियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भी छात्राओं ने मेरिट सूची में छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने छात्रों से छात्राओं की मेहनत और अनुशासन से सीख लेने की बात कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि अच्छे अंक प्राप्त करने हैं और जीवन में सफलता हासिल करनी है तो सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय बिताने से बचना होगा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरी के इंटरव्यू में उम्मीदवारों का ज्ञान परखा जाता है, न कि सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या।

छात्र न्यूज पेपर पढ़ने की आदत डालें- योगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अक्सर भ्रामक और झूठी जानकारियां भी परोसी जाती हैं, इसलिए विद्यार्थियों को समाचार पत्र पढ़ने और टीवी पर समाचार देखने की आदत विकसित करनी चाहिए, ताकि उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो सके। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हल्के-फुल्के अंदाज में परीक्षकों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कई बार परीक्षाओं में इतने कठिन सवाल पूछे जाते हैं कि उनके जवाब उनके पास भी नहीं होते। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर कार्यक्रम में मौजूद छात्र और शिक्षक मुस्कुरा उठे।