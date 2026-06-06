आईटीबीपी जवान की मां का हाथ कोई नहीं रखना चाह रहा अपने पास, कैसे होगी जांच?

कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां का कटा हुआ हाथ कोई अपने पास रखना नहीं चाहता। क्या मेडिकल कॉलेज, क्या पुलिस सब इससे पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं। मानो सबकी जुबान पर एक ही संवाद हो, ये हाथ मुझे न दो ‘ठाकुर’। उधर, जवान की मां और उनके परिजन इस उम्मीद में हैं कि कटे हाथ की वैज्ञानिक जांच से सच सामने आएगा।

UP News : फिल्म शोले में गब्बर सिंह की ख्वाहिश ठाकुर का हाथ हासिल करने की थी। कानपुर में कहानी इससे भी ज्यादा विचित्र है। यहां एक कटा हुआ हाथ ऐसा है, जिसे कोई अपने पास रखना ही नहीं चाहता। मेडिकल कॉलेज, पुलिस इससे पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं। मानो सबकी जुबान पर एक ही संवाद हो, ये हाथ मुझे न दो ‘ठाकुर’। यह हाथ किसी फिल्मी किरदार का नहीं, बल्कि आईटीबीपी जवान की मां का है, जिसका कटा हुआ हाथ अब चिकित्सा और प्रशासनिक तंत्र के बीच सवालों का विषय बन गया है।

मामला पुराना होने के बाद भी हैरानी यह है कि इस हाथ की जांच को लेकर विभागों के बीच जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। कहीं इसे सामान्य हिस्टोपैथोलॉजी का मामला बताया जा रहा है तो कहीं फॉरेंसिक जांच की जरूरत बताई जा रही है। नतीजा यह कि जिस कटे हुए हाथ से पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है, वही हाथ फाइलों और विभागीय दलीलों के बीच भटकता नजर आ रहा है। जवान की मां निर्मला देवी और उनके परिजन इस उम्मीद में हैं कि कटे हुए हाथ की वैज्ञानिक जांच से सच सामने आएगा। लेकिन मौजूदा हालात में सवाल यही है कि आखिर इस हाथ की जिम्मेदारी कौन लेगा और इसकी जांच कब होगी।

हाथ वापसी का पत्र लेकर पहुंचे कॉलेज कर्मियों को थाने से भगाया जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की ओर से डीएम को कमेटी गठित करने की सिफारिश पर कोई अमल नहीं हुआ। इस पर कॉलेज प्रबंधन ने दो कर्मियों को हाथ वापसी का पत्र लेकर रेलबाजार थाने शुक्रवार दोपहर भेजा। आरोप है कि वहां पहुंचने पर थाने में मौजूद राम पांडेय नाम के जवान ने गाली-गलौज की। हवालात में डालने की धमकी देकर भाग जाने को कहा। कर्मियों का आरोप यह भी है कि संबंधित पुलिस वाले ने कहा कि यहां से कोई कटा हाथ मेडिकल कालेज नहीं भेजा गया। साथ ही यह भी कहा कि हाथ लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे ओमान सिंह नाम का कोई भी जवान या अधिकारी नहीं है। कर्मियों ने यह लिखित में देने को कहा तो राम पांडेय का पारा चढ़ गया। उसने जमकर गाली देते हुए भगा दिया। प्राचार्य डॉ संजय काला का कहना है कि कॉलेज के दो कर्मियों को रेल बाजार थाने हाथ वापसी का पत्र लेकर भेजा गया था। वहां राम पांडेय नाम के पुलिस वाले ने अभद्रता और गाली-गलौज की। हाथ कॉलेज पहुंचाने वाले ओमान सिंह को भी थाने का नहीं बताया। प्राचार्य ने कहा कि हमें इस मामले में कोई बड़ी साजिश लग रही है। जब थाना ही हाथ पहुंचाने वाले से कन्नी काट रहा है तो अब आगे इस मामले में कुछ नहीं करेंगे।

डिब्बा पैथोलॉजी में रखा आईटीबीपी जवान की मां का कटा हाथ सप्ताहभर से मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग में रखा है। विभागाध्यक्ष डॉ लुबना खान के अनुसार, डिब्बे को मारकीन से लपेटकर कर रखा गया है। डिब्बा सील होने के कारण इसे खोलना तो दूर हाथ तक नहीं लगाया है।

फॉरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में जानिए विशेषज्ञों के अनुसार, संदिग्ध अवस्था में मौत के मामलों में मृत्यु के वास्तविक कारण तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी की मदद ली जाती है। पोस्टमार्टम में शरीर के विभिन्न अंगों से ऊतक (टिश्यू) लेकर उनकी सूक्ष्मदर्शी से जांच की जाती है। जांच से यह पता लगाया जा सकता है कि चोट कब लगी, शरीर में किस प्रकार के रोग या संक्रमण थे, जहर का असर हुआ था या नहीं तथा मौत से पहले अंगों में क्या बदलाव हुए थे। फॉरेंसिक विशेषज्ञों के लिए यह जांच अक्सर ऐसे मामलों में निर्णायक साक्ष्य साबित होती है, जहां सामान्य पोस्टमार्टम से स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल पाता।

सामान्य हिस्टोपैथोलॉजी को भी समझें जानकारों के अनुसार, सामान्य हिस्टोपैथोलॉजी का उपयोग जीवित मरीजों में रोगों की पहचान और उपचार की दिशा तय करने के लिए किया जाता है। इसमें बायोप्सी या ऑपरेशन के दौरान निकाले गए ऊतकों की माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है। कैंसर, संक्रमण, सूजन, ट्यूमर और अन्य गंभीर बीमारियों के निदान में यह जांच सबसे विश्वसनीय मानी जाती है। हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर बीमारी की प्रकृति, गंभीरता और आगे के इलाज की रणनीति निर्धारित करते हैं। यही कारण है कि आधुनिक चिकित्सा में इसे रोग निदान की ‘’गोल्ड स्टैंडर्ड’’ जांचों में शामिल किया जाता है।

दोनों जांच में मूल अंतर जानना भी जरूरी सामान्य हिस्टोपैथोलॉजी का उद्देश्य जीवित मरीजों में बीमारी की पहचान कर उपचार सुनिश्चित करना होता है, वहीं फॉरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी का मकसद मौत या चोट के कारणों की वैज्ञानिक जांच करना होता है। एक चिकित्सा उपचार का आधार बनती है, जबकि दूसरी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध कराती है।

हाथ के पूरी तरह सड़ने की आंशका विशेषज्ञों का मानना है कि कटा हाथ का मामला कई दिन पुराना है। आईटीबीपी जवान हाथ को कई दिन तक अपने पास ही रखे रहा। इसके बाद भी हाथ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। ऐसे में हाथ के पूरी तरह सड़ने और जांच के बाद भी कुछ ठोस नतीजे सामने नहीं आने की प्रबल आशंका है।