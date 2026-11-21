प्रतापगढ़ में दिव्य दरबार में बाबा बागेश्वर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हिंदू और सनातनी एकता से भय लगता है और वे जातिवाद की रोटियां सेंकना चाहते हैं। कानून और संविधान के रहते किसी में ताकत नहीं कि रामकथा रुकवा सके।

कथा को रोकने की कोशिश करने वालों पर कटाक्ष करते हुए बोले कि उनकी ठठरी बर गई। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वह साधु हैं और राजनीति पर नहीं बोलते, लेकिन कथा रोकने की कोशिश के पीछे कुछ लोगों को हिंदू और सनातनी एकता का भय हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने दोहराया कि हिंदू एकता के लिए उन्हें गालियां ही नहीं, गोली भी खानी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे।

विरोध करने वालों को सिरदर्द की गोली खानी पड़ेगी गोपाष्टमी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके बयान के बाद थोड़े समय के लिए कृष्ण भक्त बन गए थे, लेकिन गोपाष्टमी पर उनमें से कोई गोपूजन करता नहीं दिखा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब उन्हें गोली नहीं, बल्कि हिंदुओं का विरोध करने वालों को सिरदर्द की गोली खानी पड़ेगी। कथा में सांसद रमेश अवस्थी, विधायक पूजा पाल, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, विधायक अजय सिंह और सुरेंद्र मैथानी समेत कई लोग शामिल हुए।