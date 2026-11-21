किसी में ताकत नहीं जो कथा रुकवा सके, सनातनी एकता से... बाबा बागेश्वर का अखिलेश पर निशाना
प्रतापगढ़ में दिव्य दरबार में बाबा बागेश्वर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हिंदू और सनातनी एकता से भय लगता है और वे जातिवाद की रोटियां सेंकना चाहते हैं। कानून और संविधान के रहते किसी में ताकत नहीं कि रामकथा रुकवा सके।
प्रतापगढ़, वरिष्ठ संवाददाता: योगीराज देवराहा बाबा कथा मंडपम में शुक्रवार को दिव्य दरबार के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने विरोधियों पर निशाना साधा है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को हिंदू और सनातनी एकता से भय लगता हो। कुछ लोग जातिवाद की रोटियां भी सेंकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कानून और संविधान के रहते किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कथा को रुकवा सके। उन्होने कहा कि तीन दिनों तक रामकथा की चर्चा में लोग डूबे रहे और पूरा उत्सव दिव्य, भव्य और नव्य रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगर कोई हिंदुओं को छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
कथा को रोकने की कोशिश करने वालों पर कटाक्ष करते हुए बोले कि उनकी ठठरी बर गई। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वह साधु हैं और राजनीति पर नहीं बोलते, लेकिन कथा रोकने की कोशिश के पीछे कुछ लोगों को हिंदू और सनातनी एकता का भय हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने दोहराया कि हिंदू एकता के लिए उन्हें गालियां ही नहीं, गोली भी खानी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे।
विरोध करने वालों को सिरदर्द की गोली खानी पड़ेगी
गोपाष्टमी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके बयान के बाद थोड़े समय के लिए कृष्ण भक्त बन गए थे, लेकिन गोपाष्टमी पर उनमें से कोई गोपूजन करता नहीं दिखा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब उन्हें गोली नहीं, बल्कि हिंदुओं का विरोध करने वालों को सिरदर्द की गोली खानी पड़ेगी। कथा में सांसद रमेश अवस्थी, विधायक पूजा पाल, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, विधायक अजय सिंह और सुरेंद्र मैथानी समेत कई लोग शामिल हुए।
सांसद मनोज ने बाबा बागेश्वर से लिया आशीर्वाद
कुंडा। बेंती में शुक्रवार को सांसद एवं फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी भी पहुंचे। राजा भैया ने उनका स्वागत किया, मनोज तिवारी ने बाबा बागेश्वर से मिलकर आशीर्वाद लिया। तिवारी ने कहा कि राजा भैया ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जब सनातन के लिए ऐसे प्रबुद्ध लोग खड़े होंगे तो सनातनियों का मनोबल और बढ़ता है और सनातन विरोधियों का प्रयास विफल होता है। मीडिया से बातचीत में सांसद तिवारी ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अभी तक वह चुपचाप निकल जाते थे, उनका सनातन विरोधी चेहरा नहीं दिखता था, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, उनको भी छिपाने की कोशिश करते थे। उन्होंने भगवान कृष्ण और राम के भक्तों को लड़ाने की कोशिश की।