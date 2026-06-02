गलियों में छिपता था, सड़क पर पुलिस देख लौट जाता; मासूम के हत्यारे से मिलने परिवार का कोई नहीं आया

फिरोजाबाद में मासूम आरव की हत्या के बाद आरोपी विराज पाठक गिरफ्तारी से बचने के लिए घंटों गलियों में भागता रहा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसका पीछा किया। बस स्टैंड पर पुलिस को देखकर वह लौट गया, लेकिन बाद में मैनपुरी रोड पर मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

फिरोजाबाद में मासूम बच्चे की निर्मम हत्या करने के बाद विराज ने सबसे ज्यादा भागदौड़ गलियों में की थी। शिकोहाबाद की यादव कालोनी में हत्या करने के बाद वह गलियों से बचता बचाता बस स्टैंड तक पहुंचा लेकिन पुलिस को देखकर उसे लगा कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वापस फिर गलियों में घुस गया। तीन घंटे के अंतराल तक वह बदहवाश होकर मैनपुरी रोड पर जा पहुंचा और फिर इसी बीच पुलिस ने उसको खोज निकाला और एनकाउंटर में दबोच लिया था। बच्चे की हत्या करने के बाद पुलिस के आगे सबसे बड़ी चुनौती विराज पाठक निवासी शेखुपुरा बदायूं को दबोचना था। रति ने बेटा आरव की हत्या का शक आरोपी पर जाहिर किया और आसपास के लोगों ने उसको अपने घरों से बच्चे के साथ देखा था।

सीसीटीवी में बच्चे को पटकता दिखा था विराज टॉफी दिलाने के बहाने वह रति के पास ही बच्चे को लेकर आया था और फिर गली में बच्चा मृत पड़ा होने पर चीख पुकार मच गई थी। सबसे पहले रति की मां पिंकी अपनी सहेली पुष्पा निवासी यादव कालोनी शिकोहाबाद के पास आई थी। गली के बाहर के सीसीटीवी फुजेट पुलिस ने खंगाले तो आरोपी बच्चे को बुरी तरह से जमीन पर पटकता हुआ दिखाई दे गया था। पुलिस ने इसके बाद यादव कालोनी की गली के बाहर के सीसीटीवी खंगाले तो आरोपी बस स्टैंड की ओर जाता दिखाई दिया। बस स्टैंड पर आते ही उसको दूर से पुलिस दिखाई दी तो आरोपी ने अपने पैर पीछे खींच लिए और फिर गलियों में भाग गया। पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरों से उसका पीछा कर रही थी।

सीसीटीवी से आरोपी की लोकेशन ढूंढी प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार राना ने बताया कि सबसे ज्यादा मुश्किलें आरोपी द्वारा बचाव के लिए गलियों का इस्तेमाल करना था। पुलिस एक सीसीटीवी से उसकी लोकेशन लेती तब तक वह दूसरी गलियों में चला जाता। मैनपुरी मार्ग पर पहुंचने के बाद तो वह भागकर ज्यादा से ज्यादा दूरी पैदल चलकर जाना चाहता था और वाहनों का प्रयोग नहीं कर पाने से आरोपी को पुलिस को पकड़ने में सफलता मिल गई। मुठभेड़ में पुलिस पर गोली चलाने पर पता चला था कि वह तमंचा लेकर साथ आया था