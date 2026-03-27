बसपा को कोई 20 हजार से ज्यादा चंदा नहीं देता, मायावती की पार्टी पर एडीआर रिपोर्ट में खुलासा

राजनीतिक पार्टियों के चंदे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एडीआर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में 161 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान जहां भाजपा पहले नंबर पर है। वहींस बसपा को 19 सालों में 20 हजार से अधिक का चंदा नहीं मिला।

UP News: राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली चंदे में 2024-25 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 161 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिसमें सबसे अधिक हिस्सा भाजपा का है। बीजेपी को इस अवधि में अन्य सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा प्राप्त कुल चंदे से दस गुना से भी अधिक चंदा मिला। हालांकि इस बीच मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 20 हजार से अधिक का चंदा नहीं मिला है। चौंकाने वाली बात ये है कि पिछले 19 साल से उनकी पार्टी को 20 हजार से अधिक की फंडिंग नहीं मिली है। ये खुलासा एडीआर (Association for Democratic Reforms) की रिपोर्ट से हुआ है।

एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित 20 हजार रुपये से अधिक के कुल दान 11343 दानदाताओं से मिले जो 6648.56 करोड़ रुपये रहे। इनमें से भाजपा को 5522 चंदे से 6074.01 करोड़ रुपये और कांग्रेस को 2501 चंदे से 517.39 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि भाजपा द्वारा घोषित चंदा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के उसी अवधि के संयुक्त चंदे से दस गुना से अधिक था। वहीं, बसपा को पिछले 19 सालों से 20 हजार से अधिक का दान नहीं मिला है। जबकि 2024-25 में वो भी नहीं मिला दान मिला।