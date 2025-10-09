No one dares to stop me from entering Rampur, SP MP Nadvi lashes out at Azam Khan किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे रामपुर में न घुसने दे, आजम खां पर बरसे सपा सांसद नदवी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNo one dares to stop me from entering Rampur, SP MP Nadvi lashes out at Azam Khan

किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे रामपुर में न घुसने दे, आजम खां पर बरसे सपा सांसद नदवी

आजम खां के निशाने पर रहने वाले सपा सांसद मोहिब्बुल्ला नदवी ने अब पलटवार किया है। आजम खां को खुली चुनौती दी और यहां तक कहा कि मेरी शराफत को कमजोरी न समझें। कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे रामपुर में घुसने को रोक सके।

Yogesh Yadav रामपुर, प्रमुख संवाददाताThu, 9 Oct 2025 11:40 PM
share Share
Follow Us on
किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे रामपुर में न घुसने दे, आजम खां पर बरसे सपा सांसद नदवी

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां से अखिलेश यादव की अकेले में हुई मुलाकात ने लगता है पार्टी में रार बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव रामपुर जाकर आजम खां की शर्तों पर उनसे मिले। इससे रामपुर के सपा सांसद मोहिब्बुल्ला नदवी आजम खां पर भड़क गए हैं। नदवी का गुबार गुरुवार को बाहर आ गया। नदवी ने यहां तक कह दिया कि मेरी शराफत को कमजोरी ने समझा जाए। नदवी ने आजम खां को खुली चुनौती देते हुए कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे रामपुर में न घुसने दे। कहा कि उनके (आजम खां के) जानने-न-जानने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे 25 लाख की आबादी की नुमाइंदगी के लिए जनता ने चुना है, वह जानती है, मेरी यह खुशनसीबी है।

अखिलेश यादव से मुलाकात से पहले आजम खां ने साफ कर दिया था कि वह केवल अखिलेश से ही मिलेंगे और अकेले ही मिलेंगे। आजम खां का इशारा अपने ही जिले रामपुर के सांसद नदवी की तरफ था। वह नदवी से मुलाकात नहीं चाहते थे। अखिलेश यादव नदवी को लखनऊ से बरेली तक तो लेकर आए लेकिन आजम खां की मंशा के अनुसार रामपुर नहीं ले गए। इसी को लेकर नदवी का गुस्सा आजम पर भड़का हुआ है।

ये भी पढ़ें:आजम खां के दबाव में अखिलेश; रामपुर सांसद नदवी की किस खता ने किया इतना खफा

एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में सांसद नदवी ने कहा कि मैं बुजुर्गों की इज्जत करता हूं, और सभी को करनी भी चाहिए लेकिन, यह भी है हर किसी को अपनी कमियों में सुधार लाना चाहिए, उन्हें भी सुधरने की जरूरत है। सांसद ने कहा कि मैंने लगातार मिलने की कोशिश की। ईद वाले दिन मैं मिलने गया, मैसेज कराया लेकिन, कोई जवाब नहीं आया। जेल से आजम खां के आने के बाद भी मिलने की कोशिश की लेकिन, रिस्पांस नहीं दिया गया। फिर मैं क्या करता। रही बात रामपुर में न आने देने की तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, जो मुझे रोक सके।

उन्होंने नसीहत भरे लहजे में कहा कि बड़े लोगों को सोचना चाहिए, जनता सबसे बड़ी है। जो लोग कह रहे हैं कि मुझे जानते नहीं, मैं साफ कर दूं कि मेरी सात पीढ़ी के बुजुर्गों की कब्रें रामपुर में हैं और उनका ताल्लुक बिजनौर से है, वहीं के नेताओं को वह आज भी तवज्जो देते हैं। उन्होंने कहा कि नवाब बड़े हों या छोटे, उनकी नवाबी जनता ने तय की। शख्स बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है। मुझे 2024 में हमारे कौमी सदर अखिलेश यादव जी ने रामपुर की नुमाइंदगी के लिए उतारा और महज 19 दिन में यहां की अवाम ने मुझे अपना लीडर चुना, फिर किसी शख्स के जानने-न-जानने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

Rampur Rampur News Azam Khan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |