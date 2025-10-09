किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे रामपुर में न घुसने दे, आजम खां पर बरसे सपा सांसद नदवी

आजम खां के निशाने पर रहने वाले सपा सांसद मोहिब्बुल्ला नदवी ने अब पलटवार किया है। आजम खां को खुली चुनौती दी और यहां तक कहा कि मेरी शराफत को कमजोरी न समझें। कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे रामपुर में घुसने को रोक सके।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां से अखिलेश यादव की अकेले में हुई मुलाकात ने लगता है पार्टी में रार बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव रामपुर जाकर आजम खां की शर्तों पर उनसे मिले। इससे रामपुर के सपा सांसद मोहिब्बुल्ला नदवी आजम खां पर भड़क गए हैं। नदवी का गुबार गुरुवार को बाहर आ गया। नदवी ने यहां तक कह दिया कि मेरी शराफत को कमजोरी ने समझा जाए। नदवी ने आजम खां को खुली चुनौती देते हुए कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे रामपुर में न घुसने दे। कहा कि उनके (आजम खां के) जानने-न-जानने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे 25 लाख की आबादी की नुमाइंदगी के लिए जनता ने चुना है, वह जानती है, मेरी यह खुशनसीबी है।

अखिलेश यादव से मुलाकात से पहले आजम खां ने साफ कर दिया था कि वह केवल अखिलेश से ही मिलेंगे और अकेले ही मिलेंगे। आजम खां का इशारा अपने ही जिले रामपुर के सांसद नदवी की तरफ था। वह नदवी से मुलाकात नहीं चाहते थे। अखिलेश यादव नदवी को लखनऊ से बरेली तक तो लेकर आए लेकिन आजम खां की मंशा के अनुसार रामपुर नहीं ले गए। इसी को लेकर नदवी का गुस्सा आजम पर भड़का हुआ है।

एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में सांसद नदवी ने कहा कि मैं बुजुर्गों की इज्जत करता हूं, और सभी को करनी भी चाहिए लेकिन, यह भी है हर किसी को अपनी कमियों में सुधार लाना चाहिए, उन्हें भी सुधरने की जरूरत है। सांसद ने कहा कि मैंने लगातार मिलने की कोशिश की। ईद वाले दिन मैं मिलने गया, मैसेज कराया लेकिन, कोई जवाब नहीं आया। जेल से आजम खां के आने के बाद भी मिलने की कोशिश की लेकिन, रिस्पांस नहीं दिया गया। फिर मैं क्या करता। रही बात रामपुर में न आने देने की तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, जो मुझे रोक सके।