पात्र व्यक्ति को मतदाता बनने से कोई नहीं रोक सकता, यूपी एसआईआर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले

पात्र व्यक्ति को मतदाता बनने से कोई नहीं रोक सकता, यूपी एसआईआर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले

संक्षेप: यूपी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने चुनाव से जुड़े कार्यों में लगे अधिकारियों को इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में पात्र व्यक्ति को मतदाता बनने से कोई नहीं रोक सकता।

Wed, 19 Nov 2025 10:51 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में किसी भी कीमत पर लापरवाही और गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। चुनाव से जुड़े कार्यों में लगे अधिकारियों को इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में पात्र व्यक्ति को मतदाता बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह आश्वासन मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिया।

सीईओ कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि अभी तक मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों ने 385799 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए हैं। सपा ने 112309, भाजपा ने 156015, बसपा ने 100169, कांग्रेस पार्टी ने 16538, अपना दल (एस) ने 713 और सीपीआई (एम) ने 55 बीएलए नियुक्त किए हैं। आम आदमी पार्टी व एनपीपी ने एक भी बीएलए नियुक्त नहीं किए हैं। ऐसे में सभी दल जल्द से जल्द बीएलए नियुक्त करने का कार्य करें। बीएलए भी गणना प्रपत्र भरवाने में मतदाताओं का सहयोग करें। बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 50 गणना प्रपत्र भरवाकर बीएलओ को जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2003 की मतदाता सूची पोर्टल voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है। जिले व विधानसभा स्तर पर मतदाताओं की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी बना दी गई है। ऐसे मतदाता जिनका खुद का नाम व उनके माता-पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है, उनकी मैपिंग कराई जा रही है। ऐसे 70 प्रतिशत लोग हैं जिन्हें चिह्नित किए जाने का कार्य जल्द ऑनलाइन पूरा होगा। बाकी 30 प्रतिशत लोग जिनके नाम नहीं हैं उन्हें नोटिस भेजकर दस्तावेज मांगे जाएंगे। बैठक में भाजपा, सपा, बसपा व अन्य दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
