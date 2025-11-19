पात्र व्यक्ति को मतदाता बनने से कोई नहीं रोक सकता, यूपी एसआईआर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले

संक्षेप: यूपी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने चुनाव से जुड़े कार्यों में लगे अधिकारियों को इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में पात्र व्यक्ति को मतदाता बनने से कोई नहीं रोक सकता।

यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में किसी भी कीमत पर लापरवाही और गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। चुनाव से जुड़े कार्यों में लगे अधिकारियों को इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में पात्र व्यक्ति को मतदाता बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह आश्वासन मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीईओ कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि अभी तक मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों ने 385799 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए हैं। सपा ने 112309, भाजपा ने 156015, बसपा ने 100169, कांग्रेस पार्टी ने 16538, अपना दल (एस) ने 713 और सीपीआई (एम) ने 55 बीएलए नियुक्त किए हैं। आम आदमी पार्टी व एनपीपी ने एक भी बीएलए नियुक्त नहीं किए हैं। ऐसे में सभी दल जल्द से जल्द बीएलए नियुक्त करने का कार्य करें। बीएलए भी गणना प्रपत्र भरवाने में मतदाताओं का सहयोग करें। बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 50 गणना प्रपत्र भरवाकर बीएलओ को जमा कर सकते हैं।