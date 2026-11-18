बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया कि यूपी सरकार और संगठन को बेहतर समन्वय के साथ रणनीति पर आगे बढ़ाना होगा। ऐसी किसी भी स्थिति को सहन नहीं किया जाएगा, जिसमें व्यक्ति विशेष या संगठन की उपेक्षा की स्थिति बनती हो।

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की गहन समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया कि सरकार और संगठन को बेहतर समन्वय के साथ काम करना होगा। संगठन की कतई उपेक्षा नहीं होगी और हर कार्यकर्ता को प्यार-सम्मान के साथ चुनाव अभियान में जुटाने के लिए राज्य के नेतृत्व को आगे आना होगा।

पहले नितिन नवीन फिर अमित शाह से मुलाकात योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली आकर सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लगभग एक घंटे बैठक की। इसके बाद अमित शाह के घर बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री के साथ नवीन और संतोष की मौजूदगी रही। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया कि सरकार और संगठन को बेहतर समन्वय के साथ रणनीति पर आगे बढ़ाना होगा। ऐसी किसी भी स्थिति को सहन नहीं किया जाएगा, जिसमें व्यक्ति विशेष या संगठन की उपेक्षा की स्थिति बनती हो।

चुनाव प्रभारी की नियुक्ति के बाद प्रत्याशियों पर बात सूत्रों के अनुसार, यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसके पहले कुछ ऐसी खबरें सामने आई थी, जिसका खंडन पार्टी को उच्च स्तर पर करना पड़ा था। पार्टी नहीं चाहती है कि ऐसी स्थिति आगे भी बने और पार्टी की चुनाव रणनीति प्रभावित हो। पार्टी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय चुनाव प्रभारी की नियुक्ति के बाद ही सीट और उम्मीदवारों को लेकर कोई बात होगी। सूत्रों के अनुसार, मथुरा की बैठक में जो फीडबैक सामने आया है, उसको भी राष्ट्रीय महामंत्री ने दोनों वरिष्ठ नेताओं के सामने रखा और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इसे लेकर भावी रणनीति पर भी चर्चा की गई।

नाराज कार्यकर्ताओं को साधेगी भाजपा वहीं, मिशन-2027 अभियान में जुटी भारतीय जनता पार्टी की मथुरा में हुई योजना बैठक में यह तय हो गया कि पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने वाली है। इनमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि, जेन-जी यानी युवा, यूजीसी, प्रदेश की कानून-व्यवस्था और विकास शामिल हैं। इन मुद्दों के साथ पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने में भी जुटेगी। पार्टी को भरोसा है कि कार्यकर्ता जी-जान से चुनाव में जुटेंगे और भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने में सफल रहेगी।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी बैठक में साफ कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीतेगी। मंगलवार की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सोमवार की बैठक में मौजूद रहे 54 नेताओं के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल रहे।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर पार्टी का हर नेता मुखर है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी सोमवार को इस मुद्दे पर खुलकर बात की और अखिलेश को चुनौती देते रहे। वहीं, अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर खुलकर राय व्यक्त की। पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने भी सोमवार को पत्रकारों के समक्ष श्रीकृष्ण जन्मस्थान को लेकर खुलकर अपनी राय दी। इससे साफ है कि इस चुनाव में भाजपा श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर रहेगी।