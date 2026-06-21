जमीन-घर की रजिस्ट्री के लिए नहीं जाना होगा निबंधन दफ्तर, इसी महीने से नई सुविधा
घर-जमीन की रजिस्ट्री के लिए निबंधन दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना होगा।विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद में ई-रजिस्ट्री की सुविधा इसी महीने से शुरू करने जा रहे हैं। आवंटियों को उनके दफ्तरों में ही संपत्तियों की रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी।
उत्तर प्रदेश में घर जमीन की रजिस्ट्री के लिए जल्द ही निबंधन दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसी महीने से ई-रजिस्ट्री की सुविधा शुरू हो रही है। प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद अपनी संपत्तियों की ई-रजिस्ट्री खुद करेंगे। इसके लिए सभी विकास प्राधिकरणों व आवास विकास परिषदों को लॉगइन और पासवर्ड दे दिया गया है। इस व्यवस्था के शुरू होने से आवंटियों को रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी।
सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को मिले निर्देश
पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं जन-सुलभ बनाने के लिए ई-पंजीकरण प्रक्रिया को व्यापक रूप से शुरू करने के लिए महानिरीक्षक निबंधन ने प्रदेश के सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को बीते 4 जून को निर्देश दिया था। इसके तहत तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। नयी व्यवस्था के तहत ई-रजिस्ट्रीकरण के लिए पक्षकारों की उपस्थिति संबंधित संस्था के कार्यालय में आवश्यक होगी तथा प्रत्येक संस्था द्वारा एक प्राधिकृत अधिकारी नामित किया जाएगा। संस्थाओं को विभागीय पोर्टल पर कार्य संपादन के लिए अलग से लॉगिन उपलब्ध कराया जाएगा।
सभी भुगतान भी ऑनलाइन ही होंगे
यह ई-रजिस्ट्रीकरण केवल अनुमोदित योजनाओं एवं स्वीकृत दस्तावेजों के लिए ही किया जाएगा। दस्तावेजों के प्रारूप का ऑनलाइन अनुमोदन संबंधित सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा किया जाएगा। प्रक्रिया के दौरान बायोमीट्रिक उपकरणों, डिजिटल पहचान तथा डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग अनिवार्य होगा। स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। पक्षकारों का सत्यापन आधार आधारित ई-केवाईसी अथवा अन्य वैध पहचान पत्रों के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही पक्षकार ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर भी उपलब्ध कराएंगे।
इलेक्ट्रानिक माध्यम से ही उप निबंधक कार्यालय भेजे जाएंगे दस्तावेज
सत्यापन के बाद दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित उप निबन्धक को भेजे जाएंगे। उप निबन्धक दस्तावेजों का ऑनलाइन परीक्षण एवं सत्यापन करेंगे तथा रजिस्ट्रीकरण एवं पृष्ठांकन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से संपन्न की जाएगी। रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज सुरक्षित रूप से विभागीय पोर्टल पर संरक्षित रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत एवं पंजीकृत दस्तावेज पूरी तरह विधिमान्य होंगे तथा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पक्षकारों की उपस्थिति को विधिक रूप से उप निबन्धक के समक्ष उपस्थिति के बराबर माना जाएगा।
गौरतलब है कि रजिस्ट्री की सुविधाओं को लगातार आसान और सुविधाजनक करने की तैयारियां हो रही हैं। इसी के तहत पहले से टोकन की व्यवस्था भी की गई है। ताकि लोगों को निबंधन दफ्तरों में ज्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े। इसके साथ ही धोखाधड़ी को रोकने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को भी अनिवार्य किया गया है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।