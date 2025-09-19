न दफ्तरों के लगाने होंगे चक्कर, न करना होगा महीनों इंतजार; मकान का नक्शा अब यूं होगा पास
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भवन बनाने के लिए मानचित्र पास कराना अब और भी आसान होगा। इसके लिए विभिन्न विभागों से ली जाने वाली एनओसी के लिए लोगों को न तो चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही महीनों इंतजार करना होगा। सभी एनओसी लोगों को सीधे उनके व्हाट्सऐप नंबर पर मिलेगी। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की पहल पर डिजिटल व्यवस्था लागू कर दी गई है।
एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि शहर में आवासीय एवं व्यावसायिक आदि भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए लोगों को अलग-अलग विभागों से एनओसी लेनी होती है। नजूल, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, सीलिंग, अर्जन, लैंड यूज की एनओसी प्राधिकरण के अनुभागों से जारी होती है। सम्बंधित तहसील व जलकल विभाग की एनओसी की जरूरत पड़ती है। पूर्व प्रचलित व्यवस्था के तहत जब भी कोई एलडीए में मानचित्र के लिए आवेदन करता था तो उसे सम्बंधित विभागों की एनओसी जमा कराने के लिए पत्र जारी कर दिया जाता था। आवेदक को एनओसी हासिल करने के लिए विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। तीन से चार माह लगते थे।
अब तहसील और जलकल विभाग की एनओसी के लिए भी लोगों को दौड़-भाग नहीं करनी पड़ेगी। एलडीए अपने स्तर से तहसील और जलकल विभाग की एनओसी की भी ट्रैकिंग कराएगा।
ईआरपी के माध्यम से आएगी एनओसी
एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि मानचित्र के लिए आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा ईआरपी (इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) के माध्यम से एनओसी निर्गत कराने की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। सम्बंधित अनुभाग जैसे ही ईआरपी पर एनओसी स्वीकृत करेगा, आवेदक के व्हाट्सऐप नंबर पर प्रेषित हो जाएगी।
घर बैठे लैंड यूज की सटीक जानकारी मिलेगी
अगर आप लखनऊ में जमीन खरीद रहे हैं और उसका भू-उपयोग जानना चाहते हैं तो घर बैठे लैंड यूज की पूरी जानकारी मिल जाएगी। एलडीए ने प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। जानकारी एलडीए की वेबसाइट पर मिलेगी। इसके लिए ldalucknow.in पर सिटिजन सर्विस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद जिस जमीन के भू-उपयोग की जानकारी प्राप्त करनी है, उसके स्वामित्व सम्बंधी दस्तावेज, खसरा डिटेल व लोकेशन देनी होगी। ऐसा करते ही उक्त जमीन के भू-उपयोग की जानकारी मिल जाएगी।