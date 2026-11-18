एनएसजी और यूपी पुलिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीएम योगी ने कहा, एनएसजी व यूपी पुलिस का संयुक्त कार्यक्रम तैयारी की नई धार, आपसी समन्वय को नई शक्ति व सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। अब न अपराधियों को अभय, न आतंकियों को अवसर और न ही देश की सुरक्षा से कोई समझौता होता है।

CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदत्यिनाथ ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर केंद्र और यूपी सरकार की नीति स्पष्ट है। अब न अपराधियों को अभय, न आतंकियों को अवसर और न ही देश की सुरक्षा से कोई समझौता होता है। वैश्विक परिदृश्य में बदलती हुई चुनौतियों के कारण उनका मुकाबला करने के लिए साहस के साथ आधुनिक तकनीक, अचूक रणनीति, त्वरित निर्णय व टीमवर्क के साथ कार्रवाई करने की दक्षता अत्यंत आवश्यक है। उन्होने कहा कि एनएसजी व यूपी पुलिस का संयुक्त कार्यक्रम तैयारी की नई धार, आपसी समन्वय को नई शक्ति व सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को पुलिस लाइन में एनएसजी (नेशनल सक्यिोरिटी गार्ड) व उत्तर प्रदेश पुलिस के व्यापक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने कमांडोज द्वारा आतंकरोधी अभियानों, वीआईपी सुरक्षा, बम विस्फोट से बचाव समेत विभिन्न हैरतअंगेज प्रदर्शनों का भी अवलोकन किया। सीएम ने विश्वास जताया कि एनएसजी व यूपी पुलिस का साझा प्रयास देश की आंतरिक सुरक्षा को नई शक्ति व दिशा प्रदान करेगा।

सुरक्षा बल हर चुनौती से दस कदम आगे रहने की करते हैं तैयारी सीएम ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नए भारत के उस संकल्प का प्रतीक है, जहां सुरक्षा बल हर चुनौती से दस कदम आगे रहने की तैयारी करते हैं। यह वीर जवानों का पराक्रम करोड़ों माताओं-बहनों के सम्मान की ढाल, भारत की संप्रभुता का कवच और देश की शांति-सुरक्षा को चुनौती देने का दुस्साहस करने वाले राष्ट्रविरोधी ताकतों के लिए काल है।

देश को है यूपी पुलिस व एटीएस के पराक्रम पर गर्व सीएम ने कहा कि देश को यूपी पुलिस व एटीएस के पराक्रम पर गर्व है। जब एनएसजी के मंच पर 16वीं ऑल इंडिया पुलिस स्टैंड अलोन स्नाइपर प्रतियोगिता में एटीएस कमांडो टीम के दो स्नाइपर अचूक निशाना लगाने के दम पर स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाते हैं। जब एटीएस महिला कमांडो टीम का गठन कर उन्हें स्पॉट का अभिन्न हिस्सा बनाती है तो केवल ऑपरेशनल कदम नहीं, बल्कि उस भारत की हुंकार है, जहां बेटियां दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाली रणचंडी के स्वरूप में दिखती हैं। प्रयागराज कुम्भ 2019 व महाकुम्भ-2025 का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि जब करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं तो स्पॉट के कमांडो और यूपी पुलिस की अभेद्य सुरक्षा के कारण परिंदा पर भी नहीं मार सकता।

कभी दंगों की आग में झुलसता था यूपी, अब कानून का राज सीएम ने कहा कि वह दौर याद करिए, जब उप्र दंगों की आग में झुलसता था और अपराधियों के हौसले बुलंद थे। चारों ओर अराजकता का साम्राज्य था, लेकिन अब प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है। इसे सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के इकोसिस्टम को मजबूत किया गया है। पुलिस भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था के साथ ही उनकी क्षमता को सुदृढ़ किया गया। पुलिस को बेहतर संसाधन व आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। पुलिस के बजट को तीन से चार गुना किया गया और पुलिसकर्मियों के लिए आधुनिक आवासीय बैरक व बेहतरीन सुविधाएं की गईं।

डकैती में 84 व लूट में 77 फीसदी से अधिक की आई कमी सीएम ने कहा कि अपराधियों व माफिया की 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति जब्त व ध्वस्त की गई है। यूपी से कर्फ्यू व दंगा समाप्त हो गया। माफिया जेल या जहन्नुम की यात्रा पर है। प्रदेश में डकैती में 84 व लूट में 77 फीसदी से अधिक की कमी आई है। महिला सुरक्षा व जनविश्वास को पुलिसिंग के केंद्र में रखा गया। पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उनकी संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 45 हजार की गई। महिला बीट अधिकारियों से लेकर महिला बटालियन तक महिला सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई। प्रदेश अब लैंड ऑफ लॉ बन गया है। लॉ एंड ऑर्डर के बलबूते प्रदेश मॉडल के रूप में पहचान स्थापित कर चुका है।

समय के साथ दुश्मन के बदले तरीके पर जताई चिंता सीएम ने समय के साथ दुश्मन के बदले तरीके पर चिंता जताई, कहा कि दुश्मन अब अदृश्य तरीके से वार कर रहा है। हवाला नेटवर्क फेक करेंसी से अर्थव्यवस्था पर चोट कर रहा है। अवैध कन्वर्जन, साइबर क्राइम, क्रिप्टोकरेंसी के जरिए व्यवस्था को खोखला करने की साजिश रच रहा है। यह भारत की अखंडता व प्रदेश की सुरक्षा को नया चैलेंज है।

सीएम ने पुलिस, एटीएस व जांबाजों की हौसलाअफजाई की सीएम ने यूपी पुलिस, एटीएस व पुलिस के जांबाजों की हौसला अफजाई की। पूरे प्रदेश में एटीएस की 21 फील्ड यूनिट तैनात है। 2017 के बाद इंडो-नेपाल बॉर्डर नक्सल प्रभावित सोनभद्र, चंदौली, मीरजापुर के साथ ही आस्था के केंद्र अयोध्या, प्रयागराज, बहराइच, श्रावस्ती, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, संभल, नोएडा, झांसी आदि में 10 नई फील्ड यूनिट खड़ी कर सरकार ने सुरक्षा का अभेद्य किला बना दिया है। एटीएस के पास अवैध धर्मांतरण सेल, क्रिप्टो एनालिसिस विंग आदि है। इकॉनमिक एनालिसिस विंग संदिग्ध फाइनेंसियल टेल्स की परतें उधेड़ती हैं।