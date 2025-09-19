No more booth capturing decisions are made people court Deputy CM Keshav directly attacks opposition अब बूथ कैपचरिंग नहीं, जनता की अदालत में होते हैं फैसले, विपक्ष पर डिप्टी सीएम केशव का सीधा हमला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
No more booth capturing decisions are made people court Deputy CM Keshav directly attacks opposition

अब बूथ कैपचरिंग नहीं, जनता की अदालत में होते हैं फैसले, विपक्ष पर डिप्टी सीएम केशव का सीधा हमला

पीलीभीत पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कहा कि देश में 2047 तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अभी भाजपा को विकसित और समृद्ध भारत बनाना है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, पीलीभीतFri, 19 Sep 2025 04:03 PM
यूपी के पीलीभीत पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कहा कि देश में 2047 तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अभी भाजपा को विकसित और समृद्ध भारत बनाना है। वोट चोरी के आरोपों को लेकर डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में जनता अपना मन दिखा चुकी है। अब बिहार के चुनाव भी परिणाम सब कुछ बता देंगे। विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, अब बूथ कैपचरिंग नहीं, जनता की अदालत में फैसले होते हैं।

भाजपा के पार्टी कार्यालय पर उप मुख्यमंत्री मौर्य ने विपक्ष को निशाने पर लिया। वोट चोरी के आरोपों पर कहा कि चुनाव आयोग सूची में गलत दर्ज वोटों को काट रहा है। इससे विपक्षियों को दर्द है। बोले कि कोई घुसपैठिया हमारे देश में आ गया है। उसने भी मतदाता सूची में नाल डलवा दिया है और भाजपा विरोधी दलों को वोट देता है। जब उसका नाम चुनाव आयोग काटता है तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को दर्द होता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि अब भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बन रहा है। बूथों पर कब्जा कर चुनाव जीतने का युग खत्म हो गया। अब जो मतदाता अपना जहां वोट डालना चाहता है वहां मत डालता है।

कांग्रेस की सरकार में एक रुपया लेागों तक भेजा जाता था कुछ पैसा ही पहुंचता था। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लोगों के खाते में करोड़ों रुपया डाल चुके हैं। ऐसे बीच में गड़बड़ी करने वालों को दर्द होना स्वाभाविक है। भाजपा सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि माताएं और बहनें सुरक्षित हैं। विपक्षी सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। शुक्रवार को भाजपा कार्यालय पहुंचे डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित प्रबुद्ध वर्ग संवाद कार्यक्रम में कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। वे विपक्षी पार्टियों को खटक रहे हैं।

डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग पर प्रश्नचिह्न लगाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। अब बूथ कैप्चरिंग जैसे तरीके काम नहीं आते, बल्कि जनता की अदालत में फैसले होते हैं। उन्होंने कहा कि पहले गुंडागर्दी के सहारे चुनाव जीते जाते थे, लेकिन भाजपा शासन में गुंडे प्रदेश से बाहर हो गए हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के दौरान सेवा पखवाड़े में की जा रही गतिविधियों पर प्रकाश डाला और विकसित भारत को लेकर सरकार का विजन बताया। डिप्टी सीएम ने कहा कि महिलाओं को मेडिकल कैंपों में ले जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराए, क्योंकि नारी स्वस्थ होगी तो देश स्वस्थ होगा। इस दौरान प्रभारी मंत्री बल्देव सिंह औलख, गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार, विधायक विवेक वर्मा, प्रवक्तानंद, बाबूराम पासवान, जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा आदि भाजपा संगठन के लोग रहे।

Keshav Prasad Maurya Pilibhit News UP Sarkar अन्य..
