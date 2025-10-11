No messing with law development government real agenda said Urban Development Minister AK Sharma Bareilly कानून से खिलवाड़ नहीं, विकास ही सरकार का असली एजेंडा, बरेली में बोले मंत्री एके शर्मा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कानून से खिलवाड़ नहीं, विकास ही सरकार का असली एजेंडा, बरेली में बोले मंत्री एके शर्मा

बरेली पहुंचे नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अब वो दौर नहीं रहा जब लोग जेल जाते थे और बिना जमानत वापस आ जाते थे। यह सरकार कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देती।

Dinesh Rathour ‎बरेली, वरिष्ठ संवाददाताSat, 11 Oct 2025 02:42 PM
बरेली पहुंचे नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अब वो दौर नहीं रहा जब लोग जेल जाते थे और बिना जमानत वापस आ जाते थे। यह सरकार कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देती। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए इशारों-इशारों में पिछली सरकारों पर करारा हमला बोला और कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश और देश दोनों विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जीआईसी ऑडोटोरियम में लोगों को संबोधित कर रहे कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने बरेली के महापौर डॉ. उमेश गौतम की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा जब मैं मंत्री नहीं था और केवल एमएलसी था, तब मुझे प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करने का मौका मिला था। उसी दौरान मेरी मुलाकात बरेली के मेयर उमेश गौतम से हुई थी। उन्होंने शहर के विकास को लेकर जो दृष्टिकोण बताया, उसने मुझे प्रभावित किया। उन्होंने एक तालाब दिखाया और बताया कि कैसे इसे सुंदर और उपयोगी बनाया जा सकता है।

आज जब मैं नगर विकास मंत्री के रूप में दोबारा बरेली आया हूं, तो देखकर खुशी हुई कि वह तालाब अब पहले से कहीं अधिक सुंदर और आकर्षक बन चुका है, जिसका नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय तालाब के रूप में किया गया है। मंत्री ने कहा कि यह तालाब केवल एक उदाहरण है, असल में बरेली में समग्र विकास की तस्वीर बदली है। यह शहर चौड़ी सड़कों, चमकती लाइटों और बढ़ते व्यवसायिक ढांचे के साथ अब प्रदेश के सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले नगरों में गिना जा सकता है। बैठक के दौरान मंत्री एके शर्मा ने नगर निगम और बिजली विभाग की टीम की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में बरेली में विकास की गति को नई दिशा मिली है।

पिछले तीन वर्षों में लगभग 365 करोड़ रुपये का बिजनेस प्लान के तहत काम हुआ है, जबकि आरडीएस योजना में करीब 350 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। इसके अलावा इस वर्ष भी 86 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है। कुल मिलाकर करीब 1000 करोड़ रुपये के विकास कार्य या तो पूरे हो चुके हैं या 2026 तक पूरे कर दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाला साल नगर विकास और ऊर्जा विभाग दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले हमें हर अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा, ताकि जनता को विकास का वास्तविक लाभ मिल सके। मंत्री शर्मा ने बताया कि बरेली शहर में लगभग 90 हजार स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं, जिससे न केवल शहर जगमगा उठा है बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत हुई है।

‎उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार का मकसद केवल काम दिखाना नहीं बल्कि जनता के जीवन में वास्तविक सुधार लाना है। नगर विकास और बिजली विभाग के अफसरों ने इस दिशा में शानदार काम किया है। मैं उनके समर्पण की सराहना करता हूं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बरेली को स्वच्छ, सुंदर और तकनीकी रूप से आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य निरंतर जारी रखें।मंत्री शर्मा ने बरेली की भौगोलिक और औद्योगिक अहमियत पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बरेली केवल प्रदेश नहीं बल्कि देश के लिए भी एक अहम औद्योगिक और भौगोलिक केंद्र है। बरेली-रामपुर-तराई क्षेत्र कभी उद्योगों के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछली सरकारों की लापरवाही और भ्रष्ट नीतियों के कारण तमाम चीनी मिलें और फैक्ट्रियाँ बंद हो गईं।

भारतीय जनता पार्टी ने इस ठहरे हुए उद्योग जगत को पुनर्जीवित करने की ठानी है। उन्होंने आगे कहा, ‎हम केवल बातें नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। डबल इंजन की सरकार ने तीन सालों में जो परिवर्तन किया है, वो जनता की आंखों के सामने है। आज बरेली में विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि इन दोनों नेतृत्वकर्ताओं की दूरदर्शिता ने देश और प्रदेश को नई दिशा दी है। ‎उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए।

हम सबको मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करना है। बरेली इस दिशा में उदाहरण बन सकता है। हर विभाग को अपने दायित्व का एहसास कर आगे बढ़ना होगा। ‎मंत्री ने जनता से अपील की कि वे इस परिवर्तन यात्रा में सरकार का साथ दें और विपक्षी दलों की नकारात्मक राजनीति से दूर रहें। जो पहले चार-चार बार शासन में रहे उन्होंने प्रदेश को अंधेरे में रखा। आज जब विकास की रोशनी फैली है, तब विपक्ष को यह बात खल रही है। लेकिन जनता सब समझती है, जनता अब विकास चाहती है।

