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गंगा एक्सप्रेसवे पर गलत साइड चले तो खैर नहीं, गलती करने पर बजेगा अलार्म, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

May 03, 2026 09:49 pm ISTDinesh Rathour मेरठ, मुख्य संवाददाता
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एक्सप्रेसवे के कंट्रोल रूम पर तैनात अधिकारी के अनुसार, यह तकनीक सिर्फ चालान काटने या पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी है। यदि कोई वाहन तकनीकी खराबी या किसी अन्य समस्या के कारण एक्सप्रेसवे पर कहीं भी रुकता है, तो उसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को मिल जाएगी।

गंगा एक्सप्रेसवे पर गलत साइड चले तो खैर नहीं, गलती करने पर बजेगा अलार्म, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Ganga Expressway: उत्तर प्रदेश के सपनों का प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे न केवल रफ्तार का नया मानक तय कर रहा है, बल्कि सुरक्षा के मामले में भी यह देश के सबसे हाई-टेक एक्सप्रेसवे में से एक होने जा रहा है। अब इस एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों का उल्लंघन करना या गलत दिशा में वाहन चलाना नामुमकिन होगा। नियमों का उल्लंघन किया तो कानूनी कार्रवाई भी होगी।

हिन्दुस्तान टीम ने गंगा एक्सप्रेसवे के हाईटेक कंट्रोल रूम का जायजा लिया। पाया कि एक्सप्रेसवे के सुरक्षा तंत्र को इतना मजबूत बनाया गया है कि यदि कोई वाहन चालक गलती से या जानबूझकर रॉन्ग साइड पर आता है, तो उसे सेकंडों में ट्रेस कर लिया जाएगा। जैसे ही कोई वाहन गलत दिशा में मुड़ेगा, कंट्रोल रूम में तत्काल वार्निंग अलार्म बजने लगेगा। ​सिर्फ कंट्रोल रूम को ही पता नहीं चलेगा, बल्कि नियम तोड़ने वाले को भी तुरंत अहसास कराया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर लगे हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों के साथ-साथ पावरफुल साउंड सिस्टम भी इंस्टॉल किए गए हैं। कंट्रोल रूम से सीधे उस व्यक्ति को चेतावनी दी जाएगी कि वह गलत दिशा में है, जिससे बड़े हादसों को टाला जा सकेगा।

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सूचना मिलते ही गंगा एक्सप्रेसेव पर पहुंचेगी पेट्रोलिंग टीम

एक्सप्रेसवे के कंट्रोल रूम पर तैनात अधिकारी के अनुसार, यह तकनीक सिर्फ चालान काटने या पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी है। यदि कोई वाहन तकनीकी खराबी या किसी अन्य समस्या के कारण एक्सप्रेसवे पर कहीं भी रुकता है, तो उसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को मिल जाएगी। सूचना मिलते ही गंगा एक्सप्रेसवे पर तैनात पेट्रोलिंग टीम और मेडिकल टीम तत्काल मौके पर पहुंच जाएगी। ​24/7 निगरानी की व्यवस्था है। 594 किलोमीटर के पूरे एक्सप्रेसवे की मॉनिटरिंग के लिए एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां स्टाफ हर गतिविधि पर नजर रखता है। कंट्रोल रूम अधिकारी का कहना है कि उद्देश्य एक्सप्रेसवे पर सफर को न केवल सुगम, बल्कि पूरी तरह सुरक्षित बनाना है। किसी भी आपात स्थिति में हम चंद मिनटों में मदद पहुंचाने में सक्षम होंगे।

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गंगा एक्सप्रेसवे पर दो दिन में सात गुना बढ़ा ट्रैफिक

गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। उद्घाटन के अगले ही दिन गुरुवार को जहां करीब 300 वाहन एक्सप्रेसवे पर चढ़े-उतरे थे, वहीं शनिवार आते-आते यह संख्या सात गुना तक बढ़ गई। शनिवार को 2215 वाहन सवार जनपद के तीनों रैंप प्लाजा से एक्सप्रेसवे पर चढ़े, जबकि 2250 वाहन अलग-अलग स्थानों से उतरकर जनपद में दाखिल हुए। इस तेज बढ़ोतरी ने साफ संकेत दे दिया है कि लोगों में इस एक्सप्रेसवे को लेकर जबरदस्त उत्साह है। खासतौर पर वे लोग जो लंबी दूरी कम समय में तय करना चाहते हैं, उनके लिए यह मार्ग बेहद आकर्षक साबित हो रहा है। टोलकर्मियों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और तेजी से बढ़ सकती है। जैसे-जैसे लोगों को एक्सप्रेसवे की सुविधाओं, स्मूद ड्राइव और समय की बचत का अनुभव होगा, ट्रैफिक और बढ़ना तय है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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