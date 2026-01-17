किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े जितने भाजपा सरकार में तोड़े गए, अखिलेश का बड़ा हमला
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जितने मंदिर देश में तोड़े गए हैं, उतने अब तक किसी राजा के शासनकाल में नहीं तोड़े गए हैं। भुवनेश्वर में विजन इंडिया कार्यक्रम के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा हेल्दी इंडिया स्लोगन नहीं मिशन होना चाहिए। हम चाहते हैं कि गरीब का इलाज फ्री हो। समाजवादी सरकार में गरीब को कार्ड नहीं दिखाना पड़ता था। अस्पतालों में फ्री इलाज होता था। अगर विकसित भारत का नारा दे रहे हैं। अमृत काल चल रहा है और कोई कार्ड की वजह से वापस हो जाय, उसका इलाज न हो पाये तो यह ठीक नहीं है।
उन्होने कहा भाजपा की सरकार में जितने पौराणिक मंदिर तोड़े गए है उतना धरती पर किसी राजा ने नहीं तोड़े हैं। भाजपा सरकार में पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है लेकिन हम लोग क्या करें, मीडिया भाजपा के साथ है। उन्होने कहा मैं सैफई, इटावा में एक मंदिर बनवा रहा हूं। भाजपा के लोग उसमें भी टंगड़ी लगा रहे हैं। कुछ न कुछ करते रहते है। भाजपा सरकार ने काशी का बहुत बुरा कर दिया है। अब न क्यूटो बना और न काशी रह गई। भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार चरम पर है। हम सबका लक्ष्य भाजपा को हटाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कफ सिरप में घोटाला हुआ। नोटबंदी में घोटाला किया।
मां गंगा की सफाई में घोटाला किया। ऐसे ही भाजपा के लोग एसआईआर में घोटाला करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की लीगल टीम से कहेंगे कि वे उच्चतम न्यायालय जाए, जिससे यह बात साफ हो जाय कि राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट ठीक है या भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची सही है। एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा मैं उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीट जीत जाऊं तब भी ईवीएम को नहीं पसंद करूंगा। यह बात मैंने लोकसभा में भी कहा है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराया है। आगे भी हराएंगे। उन्होंने कहा कि विकसित देशों जर्मनी, जापान, अमेरिका हर जगह बैलेट से चुनाव होता है।