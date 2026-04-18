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लव जिहादियों को नो जेल-नो बेल, सीधा 72 हूरों से मेल, ऐसा क्यों बोलीं साध्वी प्राची? वायरल हो रहा वीडियो

Apr 18, 2026 08:50 pm ISTDinesh Rathour महोबा
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महोबा में आयोजित एक युद्ध लव जिहाद के खिलाफ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची साध्वी प्राची ने लव जिहाद को देश का दुर्भाग्य बताया। उन्होंने कहा कि बेटियों को फंसाकर उनके साथ गलत हरकतें की जा रही हैं।

लव जिहादियों को नो जेल-नो बेल, सीधा 72 हूरों से मेल, ऐसा क्यों बोलीं साध्वी प्राची? वायरल हो रहा वीडियो

Mahoba News: यूपी के महोबा में आयोजित ‘एक युद्ध लव जिहाद’ के खिलाफ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची साध्वी प्राची ने लव जिहाद को देश का दुर्भाग्य बताया। उन्होंने कहा कि बेटियों को फंसाकर उनके साथ गलत हरकतें की जा रही हैं। लव जिहादियों को नो जेल-नो बेल, सीधा 72 हूरों (जन्नत) से मेल की व्यवस्था होनी चाहिए। साध्वी के संबोधन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

बेटी बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आयोजित एक युद्ध लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत शहर के टूरिस्ट बंगले पर शुक्रवार देर शाम हुई। इसमें साध्वी प्राची ने अपने अंदाज में कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खून खौलता है जब लव जिहादियों द्वारा प्रेम का नाटक कर बेटियों को फंसाकर उनके शोषण के मामले सामने आते हैं। सूरत की घटना को कोई भूल नहीं पा रहा है। सूरत में एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। नासिक और महाराष्ट्र में भी लव जिहाद के मामले सामने आए। 180 बेटियों को प्रेम के जाल में फंसाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया और 350 से अधिक अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किए गए।

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कैंसर की तरह फैल रहा है लव जिहाद

साध्वी ने कहा कि लव जिहाद एक कैंसर की तरह फैल रहा है। हम सबको इससे निपटने के लिए एकजुट होना होगा। क्योंकि हिंदू अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी जीवन मेहनत कर जमापूंजी बच्चों की डिग्रियों का एकत्र करने में खपा देते है मगर ये मदरसे अपने बच्चों को लव जिहाद की शिक्षा देते हैं। यहां हिंदू बेटियां को फंसाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्राह्मण की बेटी के लिए 25 लाख, क्षत्रिय के लिए 20 लाख, वैश्य के लिए 15 लाख और शूद्र की बेटी फंसाने के लिए दस लाख का प्रालोभन दिया जाता है। इस प्रलोभन के बाद इन जिहादियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और यह दिनभर स्कूल के बाहर खड़े हो जाते हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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