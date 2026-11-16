अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में टिन्नू को फिलहाल राहत नहीं, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी मामले में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने टिन्नू यादव की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तिथि नियत की है।
लखनऊ, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राम जन्मभूमि चंदा चोरी मामले के मुख्य अभियुक्त राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू को फिलहाल राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने टिन्नू यादव की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तिथि नियत की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव भारती की एकल पीठ में अभियुक्त की जमानत याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से मामले को पास ओवर करने की मांग की गई। हालांकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उसे मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करना है लिहाजा उसे समय दिया जाय। इस पर न्यायालय ने राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है।
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