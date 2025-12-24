अडाणी से बिजली खरीदने पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ, विधानसभा में बोले मंत्री एके शर्मा

संक्षेप: विधानसभा में बुधवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अडाणी से बिजली खरीदने के मसले पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सपा विधायक रागिनी सोनकर के सवाल का जवाब देते हुए एके शर्मा ने उनके नारेबाजी पर पलटवार भी किया।

विधानसभा में बुधवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अडाणी से बिजली खरीदने के मसले पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है और जहां तक अडाणी से महंगी बिजली खरीदने की बात है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने 11 वर्ष पहले अभी के रेट से एक रुपये महंगी बिजली खरीदी थी।

सपा की डा. रागिनी ने प्रदेश में बदतर हो रही बिजली व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रश्नकाल में ऊर्जा मंत्री से जानना चाहा कि ग्रामीण इलाके में हो रही अघोषित बिजली कटौती कब बंद होगी। जब मंत्री इलाके में जाते हैं और जनता घेरती है कि बिजली नहीं आ रही तो मंत्रीजी जय श्रीराम जय हनुमान हर-हर महादेव के नारे लगाने लगते हैं। डा. रागिनी ने बकायदा सदन में सियावर राम और बजरंग बली के नाम पर नारे लगाते हुए मंत्री एके शर्मा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग अडाणी से 5.38 रुपये में बिजली खरीदने का करार कर रही है। आखिर प्रदेश की जनता इस पर खर्च किए जाने वाले करीब 15000 करोड़ रुपये की मार कैसे झेलेगी।

इस पर एके शर्मा ने कहा कि दरअसल, सपा सदस्य को बेहतर बिजली व्यवस्था दिखाई नहीं देती। कुछ सपा सदस्य हैं वह मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि बिजली को बेहतर हुई है। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं बिजली अच्छी आ रही है लेकिन कोई फोन नहीं उठाता..। मंत्री ने कहा कि डा. रागिनी के जिले के करीब के बदलापुर के विधायक तो बिजली व्यवस्था में सुधार होने की तारीफ करते हैं लेकिन इनको नहीं दिखता।